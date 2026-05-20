TecNM Saltillo orienta a universitarios rumbo a vinculación con empresas

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    TecNM Saltillo orienta a universitarios rumbo a vinculación con empresas
    La División de Estudios Profesionales del TecNM Saltillo inició las sesiones informativas sobre Residencia Profesional 2026. CORTESÍA

Proceso contempla asesoría especializada, proyectos aplicados y opción de titulación para participantes

La División de Estudios Profesionales del Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo inició las jornadas informativas dirigidas a estudiantes que realizarán su Residencia Profesional durante el semestre agosto-diciembre 2026, esquema académico que representa el primer acercamiento formal al entorno laboral y productivo.

La sesión fue encabezada por Mayra Berino Valdés en el Auditorio Tecnológico, donde se explicó a las y los universitarios los lineamientos, requisitos y alcances de este proceso académico obligatorio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-vivira-la-fiebre-mundialista-con-mas-de-120-actividades-en-el-futfest-2026-BI20825242

La funcionaria señaló que esta fue la primera de dos charlas programadas, con el propósito de facilitar la asistencia del alumnado sin afectar sus horarios de clase y garantizar que todos conozcan de manera puntual el procedimiento para desarrollar su residencia.

La Residencia Profesional consiste en una estancia dentro del sector productivo o de servicios, en la cual el estudiante desarrolla un proyecto enfocado en resolver problemáticas reales de una empresa u organización, bajo el acompañamiento de un asesor interno del Tecnológico y otro designado por la compañía receptora.

Durante la exposición se destacó que este proceso fortalece la formación integral de las y los estudiantes al permitirles incorporarse a escenarios laborales reales, además de representar una alternativa válida para titulación, siempre y cuando el proyecto cuente con el aval académico correspondiente.

$!Estudiantes conocieron requisitos, lineamientos y beneficios del proceso de vinculación con empresas y organismos.
Estudiantes conocieron requisitos, lineamientos y beneficios del proceso de vinculación con empresas y organismos. CORTESÍA

Las autoridades académicas informaron que la residencia puede realizarse de forma individual o colaborativa, tiene un valor curricular de 10 créditos y contempla una duración mínima de cuatro meses y máxima de seis, con un total de 500 horas de actividades.

Entre los requisitos principales para participar se encuentra haber concluido el servicio social, las actividades complementarias y contar con al menos el 80 por ciento de los créditos académicos acreditados dentro de la retícula correspondiente.

Asimismo, se precisó que las y los estudiantes podrán cursar la residencia de manera simultánea con un máximo de dos asignaturas ordinarias, siempre que no se trate de materias en curso especial.

Durante la orientación también se advirtió que la residencia no podrá acreditarse en caso de incumplir con reglamentos internos de la empresa, omitir asesorías, retrasar la entrega de reportes o no presentar la carta de liberación emitida por la organización participante.

La fecha límite para la entrega del anteproyecto será el próximo 14 de agosto, mientras que una segunda sesión informativa se realizará este jueves 21 de mayo a las 17:00 horas en el mismo Auditorio Tecnológico.

ACTIVIDADES A REALIZAR

* Buscar la empresa que requiera residentes.

* La carta de presentación se solicita a vinculación.its@saltillo.tecnm.mx .

* Acudir a la empresa donde seas aceptado (a).

* Únete a Google Classroom o Teams en el grupo que te indique la o el coordinador.

* Realiza tu anteproyecto y pide apoyo a tu coordinador para subirlo a plataforma.

* Reinscríbete en el semestre y da de alta tu Residencia Profesional.

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