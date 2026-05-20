Activa Universidad Carolina protocolo de seguridad tras amenaza de tiroteo; suman 10 casos en Coahuila

La Universidad Carolina activó sus protocolos internos de seguridad luego de que fuera localizado un mensaje con una amenaza de tiroteo en uno de los baños del plantel. A través de un comunicado emitido la tarde del jueves, la institución informó que el mensaje fue detectado dentro de las instalaciones y que, tras ello, se estableció coordinación con autoridades municipales y estatales para atender la situación.

Durante la jornada también se realizaron inspecciones en vehículos y se mantuvo presencia policiaca en el plantel. La universidad aseguró que no se registró ningún incidente y que los operativos continuarán al menos hasta finalizar la semana. Sobre una posible sanción contra quien resulte responsable, la institución explicó que el reglamento contempla faltas leves, graves y gravísimas, por lo que las medidas podrían ir desde una suspensión hasta la expulsión. “Lo que buscamos más que ser punitivos es que los jóvenes sean responsables”, expresó la directiva. La Universidad Carolina reconoció que hubo preocupación entre madres y padres de familia, aunque afirmó que el ausentismo estudiantil fue mínimo y que las actividades transcurrieron sin novedades. Este caso representa la décima amenaza de tiroteo reportada en escuelas de Coahuila bajo una modalidad similar. Los incidentes se han registrado en distintos niveles educativos y municipios del estado.

Entre los casos recientes se encuentran amenazas reportadas en el CBTIS 156 del ejido La Joya, en Torreón; la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila; la Secundaria Técnica Número 1 de Torreón; el CBTIS 34 de Piedras Negras; la secundaria Eulalio Gutiérrez y el Colegio María Montessori, en Saltillo; además del Instituto Cumbres de Piedras Negras y la primaria Ramón Garza de la Rosa, en Saltillo, donde se reportó el caso más reciente el pasado 6 de mayo. Ante el incremento de estos reportes, la Secretaría de Educación de Coahuila señaló que las comunidades escolares se mantienen atentas a este tipo de situaciones y continúan aplicando protocolos preventivos, además de pláticas con estudiantes y padres de familia para sensibilizar sobre la gravedad de este tipo de amenazas.

“En Universidad Carolina todas las alertas y reportes son tomados con absoluta seriedad, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos internos de seguridad correspondientes y se mantiene comunicación y colaboración permanente con las autoridades competentes”, señaló la institución. La universidad indicó además que las actividades académicas y administrativas continuaron de manera normal este 20 de mayo, bajo medidas adicionales de vigilancia y seguimiento. Como parte de las acciones implementadas, durante el ingreso de estudiantes se aplicó un operativo mochila y revisiones con detectores de metales para evitar el ingreso de objetos peligrosos o prohibidos por el reglamento escolar. En entrevista con VANGUARDIA, el oficial mayor de la institución, Joel Treviño, recordó que este tipo de mensajes forman parte de una tendencia detectada en escuelas del país durante los últimos meses que alcanzó en esta ocasión a la Universidad Carolina. Durante la jornada también se realizaron inspecciones en vehículos y se mantuvo presencia policiaca en el plantel. La universidad aseguró que no se registró ningún incidente y que los operativos continuarán al menos hasta finalizar la semana. Sobre una posible sanción contra quien resulte responsable, la institución explicó que el reglamento contempla faltas leves, graves y gravísimas, por lo que las medidas podrían ir desde una suspensión hasta la expulsión. “Lo que buscamos más que ser punitivos es que los jóvenes sean responsables”, expresó la directiva. La Universidad Carolina reconoció que hubo preocupación entre madres y padres de familia, aunque afirmó que el ausentismo estudiantil fue mínimo y que las actividades transcurrieron sin novedades. Este caso representa la décima amenaza de tiroteo reportada en escuelas de Coahuila bajo una modalidad similar. Los incidentes se han registrado en distintos niveles educativos y municipios del estado.

Entre los casos recientes se encuentran amenazas reportadas en el CBTIS 156 del ejido La Joya, en Torreón; la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila; la Secundaria Técnica Número 1 de Torreón; el CBTIS 34 de Piedras Negras; la secundaria Eulalio Gutiérrez y el Colegio María Montessori, en Saltillo; además del Instituto Cumbres de Piedras Negras y la primaria Ramón Garza de la Rosa, en Saltillo, donde se reportó el caso más reciente el pasado 6 de mayo. Ante el incremento de estos reportes, la Secretaría de Educación de Coahuila señaló que las comunidades escolares se mantienen atentas a este tipo de situaciones y continúan aplicando protocolos preventivos, además de pláticas con estudiantes y padres de familia para sensibilizar sobre la gravedad de este tipo de amenazas.

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