Termina contra base de concreto tras ser embestido por transporte de personal en Saltillo

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    Termina contra base de concreto tras ser embestido por transporte de personal en Saltillo
    La camioneta Chevrolet de redilas terminó con severos daños luego de ser impactada por alcance por un camión de transporte de personal, lo que provocó que su conductor perdiera el control y se estrellara contra la base de concreto del puente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Además de los daños a las unidades involucradas, el percance ocasionó afectaciones a la infraestructura municipal y provocó el cierre temporal de los carriles de circulación

Un fuerte accidente automovilístico entre un camión de transporte de personal y una camioneta pick up generó el cierre del puente vehicular ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría y Pérez Treviño, en Saltillo.

El percance desató una movilización de elementos de Tránsito y oficiales de la Policía Preventiva Municipal, quienes apoyaron con el cierre de los carriles de circulación de sur a norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lluvias-ponen-a-prueba-obras-viales-y-reaparecen-danos-en-saltillo-KO21581139
$!El accidente generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales, además de afectaciones a la circulación vehicular en uno de los principales distribuidores viales de la ciudad.
El accidente generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales, además de afectaciones a la circulación vehicular en uno de los principales distribuidores viales de la ciudad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el accidente participó un autobús de la línea Settepi, conducido por Emanuel ¨N¨, de 36 años de edad, el cual impactó por alcance a una camioneta Chevrolet de redilas que transportaba contenedores de vitropiso.

El fuerte impacto provocó que el conductor de la camioneta, identificado como Óscar ¨N¨, perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra la base de concreto del puente. El hombre presentó severos golpes y heridas en el rostro, por lo que fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, no fue necesario su traslado a una clínica.

$!Las autoridades turnaron el caso ante el Ministerio Público para determinar responsabilidades, luego de que el choque dejara cuantiosos daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en infraestructura urbana.
Las autoridades turnaron el caso ante el Ministerio Público para determinar responsabilidades, luego de que el choque dejara cuantiosos daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en infraestructura urbana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor permaneció en el lugar de los hechos mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

Los daños materiales aún no han sido cuantificados y el caso fue consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público. Además, el operador del transporte de personal también habría incurrido en daños al patrimonio municipal debido a las afectaciones ocasionadas al pavimento.

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