Termina contra base de concreto tras ser embestido por transporte de personal en Saltillo

Un fuerte accidente automovilístico entre un camión de transporte de personal y una camioneta pick up generó el cierre del puente vehicular ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría y Pérez Treviño, en Saltillo. El percance desató una movilización de elementos de Tránsito y oficiales de la Policía Preventiva Municipal, quienes apoyaron con el cierre de los carriles de circulación de sur a norte.

En el accidente participó un autobús de la línea Settepi, conducido por Emanuel ¨N¨, de 36 años de edad, el cual impactó por alcance a una camioneta Chevrolet de redilas que transportaba contenedores de vitropiso. El fuerte impacto provocó que el conductor de la camioneta, identificado como Óscar ¨N¨, perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra la base de concreto del puente. El hombre presentó severos golpes y heridas en el rostro, por lo que fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, no fue necesario su traslado a una clínica.

El conductor permaneció en el lugar de los hechos mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del accidente. Los daños materiales aún no han sido cuantificados y el caso fue consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público. Además, el operador del transporte de personal también habría incurrido en daños al patrimonio municipal debido a las afectaciones ocasionadas al pavimento.