$!Lluvias ponen a prueba obras viales y reaparecen daños en Saltillo

Las recientes lluvias presentadas en Saltillo han abierto o agravado baches y pozos en vialidades que ya habían sido reparados recientemente. Un recorrido realizado por VANGUARDIA evidenció al menos tres casos en los que los vecinos reportaron que el agua levantó la infraestructura vial a pesar de que había sido tapada en anteriores ocasiones.

Un caso se presentó en la calle Ignacio Rayón, de la zona centro, donde el año pasado se reparó la calle y una buena parte de la banqueta luego de que un taponamiento por basura del arroyo que corre debajo de la vialidad, provocó un socavón y daños en diferentes vehículos. Vecinos de negocios ubicados en esa calle expusieron que aproximadamente hace dos meses el canal por el que corre el agua se volvió a tapar y volvió a hacerse un socavón.

“Yo digo que se debe ampliar (el canal subterráneo). Es que es muy difícil también el tema de la basura. Aquí donde está el arroyo yo he visto que está ahí como una red, pues darle un constante mantenimiento ahí, porque si no va a seguir pasando lo mismo”, expuso uno de los vecinos. Asimismo, indicó que hasta las lluvias del año pasado, el sector no había presentado problemas mayores de socavones o levantamientos importantes del pavimento. VANGUARDIA constató la presencia de una cuadrilla de albañiles trabajando en el lugar del nuevo socavón, misma que a decir de los vecinos, llegó a trabajar al punto desde hace cerca de dos semanas, con interrupciones en el trabajo por las mismas lluvias. TOREO, OTRA VEZ CON BACHES Por otro lado, también se constataron las quejas de vecinos de la colonia El Toreo, quienes afirmaron que las recientes lluvias hicieron más grandes a baches que ya existían sobre el bulevar Centenario de Torreón. “Se abrieron más, no duran (las reparaciones), es la calidad del pavimento que le meten o no sé. Es mejor un recarpeteo desde allá arriba. De aquí para abajo está peor, está más feo”, indicó un habitante de la calle Alfredo Leal.

El vecino expuso que la acumulación de agua en el sitio es constante, pues prácticamente describió al bulevar como un arroyo que se inunda con facilidad ante las precipitaciones. Asimismo, añadió que es común que con dirección al sur, los automovilistas incrementen la velocidad ante la falta de infraestructura para reducirla como pueden ser bordos y topes. Esto a pesar de la presencia de dos escuelas cercanas. COMIENZA RECARPETEO EN JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ Otro punto registrado por VANGUARDIA fue el bulevar José María Rodríguez, casi en su cruce con José Musa de León, donde se observó una cuadrilla del Gobierno Municipal de Saltillo atendiendo los baches que se abrieron en la vialidad.