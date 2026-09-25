Tráiler se poncha y vuelca en la carretera 57, en Arteaga

Una volcadura de tráiler se registró la tarde del viernes sobre la autopista Carbonera-Ojo Caliente, dejando como saldo únicamente daños materiales y afectaciones a la circulación.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, a la altura del kilómetro 14, luego de que al tractocamión, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se le ponchara uno de los neumáticos.

La situación provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara contra la barrera de contención.

Debido al fuerte impacto, el remolque se desprendió de la cabina y terminó volcado sobre un tramo de terracería que divide ambos sentidos de circulación.