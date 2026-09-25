Tráiler se poncha y vuelca en la carretera 57, en Arteaga
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Fue en el kilómetro 14 de la autopista carbonera ojo caliente a pocos metros de la caseta de peaje
Una volcadura de tráiler se registró la tarde del viernes sobre la autopista Carbonera-Ojo Caliente, dejando como saldo únicamente daños materiales y afectaciones a la circulación.
El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, a la altura del kilómetro 14, luego de que al tractocamión, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se le ponchara uno de los neumáticos.
La situación provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara contra la barrera de contención.
Debido al fuerte impacto, el remolque se desprendió de la cabina y terminó volcado sobre un tramo de terracería que divide ambos sentidos de circulación.
Mientras tanto, la cabina continuó su marcha hacia el sentido norte hasta salir del camino y finalmente detenerse.
No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del accidente. Sin embargo, el percance ocasionó afectaciones a la circulación durante más de una hora, por lo que los automovilistas tuvieron que avanzar con precaución y a velocidad reducida por la zona.
Oficiales de la Guardia Nacional, división Carreteras, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el hecho fue consignado ante las autoridades de Ramos Arizpe, Coahuila, para el procedimiento correspondiente.