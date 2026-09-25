Investigan posible suicidio de adolescente en Portal de las Lomas, Saltillo

Una adolescente de 17 años fue localizada sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el cruce del bulevar Capitán Ignacio Meza Rueda y la calle Estanque, en la colonia Portal de las Lomas, en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, alrededor de las 7:30 horas el padre de la menor, identificada como Camila “N”, acudió a buscarla a su habitación.

Al no recibir respuesta y percatarse de que el sonido de la música continuaba en el interior, ingresó al cuarto y encontró a la joven inconsciente. Fue la madre de la joven quien realizó la llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de paramédicos. En cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio para brindar los primeros auxilios y realizar la valoración médica; sin embargo, confirmaron que la menor ya no presentaba constantes vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes para resguardar la zona, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Posteriormente, una unidad del servicio médico funerario realizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y determinar con precisión las causas del fallecimiento.