Trailero choca y derriba torre eléctrica, en Ramos Arizpe

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    Trailero choca y derriba torre eléctrica, en Ramos Arizpe
    La circulación quedó paralizada por el accidente.
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    Trailero choca y derriba torre eléctrica, en Ramos Arizpe
    Trailero choca y derriba torre eléctrica, en Ramos Arizpe

Trailero que aparentemente dormitó, se salió del camino y se impactó contra una torre eléctrica ubicada en el libramiento norponiente

El libramiento Norponiente permanece cerrado a la circulación en ambos sentidos, luego de que un tráiler se impactara contra una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el lugar se registra una intensa movilización por parte de elementos de Seguridad Física de la CFE, Guardia Nacional y Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes mantienen asegurado el perímetro para evitar riesgos a los automovilistas.

El cableado eléctrico, con capacidad de 20 mil voltios, así como la estructura metálica, quedaron tendidos entre un predio baldío y la carretera federal 57, lo que obligó al cierre total de la vialidad.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, las autoridades implementaron un operativo de seguridad debido al peligro que representaban los cables de alta tensión sobre la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-rescatan-a-cuatro-personas-y-un-perro-atrapados-por-un-incendio-en-la-bellavista-video-FN20871747

La unidad involucrada es un tráiler marca Kenworth, color blanco, perteneciente a la empresa TLN, el cual circulaba de sur a norte sobre el libramiento.

De acuerdo con autoridades federales, el operador aparentemente dormitó al volante y, al llegar a la altura del kilómetro 37, perdió el control de la pesada unidad y salió del camino.

En primera instancia, el tractocamión derribó las protecciones metálicas laterales de la carretera, a la altura de un terreno contiguo al panteón municipal de San Ignacio.

Debido a la velocidad con la que circulaba, terminó impactándose de frente contra la base metálica de una torre de la CFE, provocando que la estructura colapsara junto con el cableado de alta tensión.

El accidente también afectó a otros dos vehículos de carga que transitaban por la zona en ese momento. Autoridades señalaron que uno de los tráileres sufrió el estallido de varios neumáticos al pasar sobre los cables derribados.

Trascendió que el probable responsable abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, presuntamente para evitar ser detenido.

Hasta el cierre de esta edición, la circulación continuaba suspendida debido a las maniobras para retirar la estructura metálica, de aproximadamente siete metros de altura. Para dichas labores fue necesario el apoyo de al menos cuatro grúas de gran capacidad.

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