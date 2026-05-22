Trailero choca y derriba torre eléctrica, en Ramos Arizpe

El libramiento Norponiente permanece cerrado a la circulación en ambos sentidos, luego de que un tráiler se impactara contra una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el lugar se registra una intensa movilización por parte de elementos de Seguridad Física de la CFE, Guardia Nacional y Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes mantienen asegurado el perímetro para evitar riesgos a los automovilistas.

El cableado eléctrico, con capacidad de 20 mil voltios, así como la estructura metálica, quedaron tendidos entre un predio baldío y la carretera federal 57, lo que obligó al cierre total de la vialidad.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, las autoridades implementaron un operativo de seguridad debido al peligro que representaban los cables de alta tensión sobre la carpeta asfáltica.