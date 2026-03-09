Trailero vuelca en el tramo Los Chorros, en Arteaga

Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Trailero vuelca en el tramo Los Chorros, en Arteaga
    La unidad siniestrada transportaba huevo.
Todo fue a causa del exceso de velocidad y pavimento mojado

Un caos vial se registró la tarde de este lunes en la carretera federal 57, en el tramo Saltillo–Los Chorros.

El accidente ocurrió cerca de las 17:00 horas en la conocida curva del kilómetro 232, en el carril que conduce a Monterrey. Personal de Bomberos de Arteaga acudió al lugar para tomar conocimiento y brindó atención a Luis Ángel Martínez, de 31 años de edad.

El operador es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y presentó golpes considerados leves. No requirió traslado a un hospital. El tráiler, un Kenworth de la empresa Portmex, transportaba yemas de huevo. Las causas del percance fueron el exceso de velocidad y el pavimento mojado a consecuencia de las lluvias, lo que provocó que el conductor perdiera el control en una curva.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate

La unidad se impactó directamente contra un talud de tierra, lo que destruyó el remolque, mientras que la cabina terminó volcada. La circulación se vio afectada por más de tres horas, por lo que fue necesario el apoyo de la Policía Municipal de Arteaga, Coahuila.

Del percance se hizo cargo la Guardia Nacional (GN), que puso el caso a disposición del Ministerio Público.

