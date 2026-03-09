Repartidores sufren volcadura en la carretera Saltillo-Torreón

Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Repartidores sufren volcadura en la carretera Saltillo-Torreón
    Paramédicos acudieron al lugar para valorar a los afectados.
    Repartidores sufren volcadura en la carretera Saltillo-Torreón

Fue en territorio de General Cepeda donde se registró el accidente

Dos repartidores de comida estuvieron a punto de encontrarse con la muerte en la carretera Saltillo–Torreón, tras sufrir una aparatosa volcadura.

Fueron valorados por paramédicos de Protección Civil de General Cepeda, y ninguno requirió traslado a una clínica. Todo ocurrió cerca de las 13:00 horas, en el kilómetro 43, a la altura del ejido La Rosa.

El accidente se registró cuando Ángel Cázares se dirigía rumbo a General Cepeda y perdió el control de su vehículo.

La unidad salió de la carretera y terminó en un terreno, donde dio una voltereta. Al lugar acudieron oficiales de la Guardia Nacional (GN) para tomar conocimiento de los hechos.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

