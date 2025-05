Transforman el Barrio del Ojo de Agua con el programa Colonias al 100, en Saltillo

En un evento que celebró la culminación de tres semanas de trabajo conjunto, el representante del programa “Colonias al 100” destacó los significativos avances en el Barrio del Ojo de Agua.

“Hoy regresamos no solo con resultados, sino con una colonia que luce diferente, que vibra diferente y que se siente más viva”, afirmó el portavoz del programa, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, resaltando el impacto positivo de la iniciativa.

Durante el despliegue de más de 14 dependencias del Gobierno Municipal y con el apoyo del Gobierno Estatal, se ejecutaron acciones que transformaron espacios públicos y mejoraron la calidad de vida de los habitantes. Se limpiaron parques y banquetas, se rehabilitaron luminarias y se recolectaron más de 17 toneladas de basura y cacharros.

Además, se ofrecieron consultas médicas, vacunaciones, sesiones de desparasitación y brigadas de fumigación, alcanzando más de 400 acciones directas que beneficiaron a más de 4 mil personas.

Este esfuerzo es parte de una nueva forma de gobernar, caracterizada por la cercanía y la participación activa de la comunidad. “Gracias a cada vecina y vecino que confió en este proceso de transformación”, dijo.

Asimismo, se reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Javier Díaz, quienes han trabajado estrechamente para llevar beneficios a cada rincón de Saltillo.

La colonia Herradura fue la primera beneficiaria de este programa, y Ojo de Agua marca un segundo paso significativo. “Gracias a este gran programa de Colonias al 100 en esa cancha ya no están los vándalos, ya no están los pandilleros, si no que están los niños, las niñas y las familias usándola “, concluyó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz

La jornada continuó con declaraciones de la representante de los beneficiarios, Olga María Rodríguez Rosas, quien expresó su agradecimiento hacia las autoridades y destacó el esfuerzo conjunto por transformar su comunidad, reafirmando la importancia de trabajar en equipo para generar un cambio real.

El encuentro concluyó con la promesa de seguir avanzando en las próximas colonias, consolidando el compromiso del gobierno con el bienestar de sus ciudadanos.