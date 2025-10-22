Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
    El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

La Fiscalía Especializada para Proteger a las Mujeres y la Niñez, confirmó que el imputado permanecerá en prisión preventiva

La denuncia por violación contra una menor de edad internada en un anexo de Saltillo derivó en la vinculación a proceso del encargado del lugar, identificado como “padrino”. El caso fue denunciado el fin de semana y judicializado este martes.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para Proteger a las Mujeres y la Niñez, el área de delitos contra menores tomó conocimiento del hecho el pasado fin de semana, cuando se presentó la denuncia. Desde entonces se abrió una carpeta de investigación por el delito de violación.

TE PUEDE INTERESAR: FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo

Durante los días siguientes se realizaron dictámenes periciales e inspecciones en el sitio para recabar evidencias. Con base en los resultados, el caso fue judicializado y se solicitó audiencia ante el juez de control.

La audiencia inicial se celebró el martes por la tarde. En ella, el juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal.

Tanto la Fiscalía Especializada para Proteger a las Mujeres y la Niñez como la Fiscalía General del Estado confirmaron que, hasta el momento, no se han recibido otras denuncias relacionadas con este caso.

La investigación se originó luego de que una adolescente denunciara haber sido agredida durante su estancia en el anexo ubicado en la colonia El Salvador, en Saltillo. El caso fue atendido inicialmente por la Unidad de Integración Familiar.

Temas


Denuncias
Menores De Edad
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


FGE

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas