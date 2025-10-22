Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación

La denuncia por violación contra una menor de edad internada en un anexo de Saltillo derivó en la vinculación a proceso del encargado del lugar, identificado como “padrino”. El caso fue denunciado el fin de semana y judicializado este martes.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para Proteger a las Mujeres y la Niñez, el área de delitos contra menores tomó conocimiento del hecho el pasado fin de semana, cuando se presentó la denuncia. Desde entonces se abrió una carpeta de investigación por el delito de violación.

TE PUEDE INTERESAR: FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo

Durante los días siguientes se realizaron dictámenes periciales e inspecciones en el sitio para recabar evidencias. Con base en los resultados, el caso fue judicializado y se solicitó audiencia ante el juez de control.

La audiencia inicial se celebró el martes por la tarde. En ella, el juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal.

Tanto la Fiscalía Especializada para Proteger a las Mujeres y la Niñez como la Fiscalía General del Estado confirmaron que, hasta el momento, no se han recibido otras denuncias relacionadas con este caso.

La investigación se originó luego de que una adolescente denunciara haber sido agredida durante su estancia en el anexo ubicado en la colonia El Salvador, en Saltillo. El caso fue atendido inicialmente por la Unidad de Integración Familiar.