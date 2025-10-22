FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
    Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”. FOTO: UNSPLASH

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Sergio “N” y Claudia “N” por la venta de más de un kilo de metanfetamina en Saltillo; ambos quedaron en prisión preventiva mientras continúa la investigación

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, logró la vinculación a proceso de Sergio “N” y Claudia “N”, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta, del psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina.

Los imputados fueron puestos a disposición de la FGR por la Fiscalía General del Estado, luego de un cateo realizado en la colonia Guayulera, en la ciudad de Saltillo, donde se aseguraron un kilo 190 gramos y seis miligramos de metanfetamina.

El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó la audiencia inicial con detenido y, tras presentar los datos de prueba suficientes, el juez de Control determinó la vinculación a proceso de Sergio “N” y Claudia “N”. Como medida cautelar se impuso prisión preventiva oficiosa, y el juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con estas acciones, la FGR en Coahuila reafirma su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de los delitos federales. La dependencia pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos de denuncia anónima: Torreón 871 749 0534, Saltillo 844 416 2063, Monclova 866 639 0241, Piedras Negras 878 724 4343 y Ciudad Acuña 877 772 3745, así como el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx, disponibles las 24 horas del día durante todo el año.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

