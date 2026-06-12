Tras fuerte tormenta, Saltillo analiza obras para evitar nuevas inundaciones en la colonia Zaragoza Popular

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    Tras fuerte tormenta, Saltillo analiza obras para evitar nuevas inundaciones en la colonia Zaragoza Popular
    Tras las inundaciones, autoridades municipales analizan un proyecto ejecutivo para canalizar el agua hacia el arroyo y reducir el riesgo de nuevas afectaciones en este sector de la ciudad. ARCHIVO

Se anunció que endurecerá las sanciones contra quienes tiren basura en calles y cauces, al considerar que los desechos contribuyen a obstruir el flujo del agua durante las lluvias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó las acciones de remediación en la colonia Zaragoza Popular tras la fuerte tormenta registrada este jueves por la tarde en el sur del municipio, la cual provocó el desbordamiento de agua e inundaciones en diversas viviendas.

Ante esta situación, el edil informó que a las 09:00 horas de este viernes se llevó a cabo una reunión con personal de Obras Públicas, el hidrólogo Rubén y el diputado electo Álvaro Moreira, con el objetivo de evaluar un proyecto ejecutivo para canalizar el agua hacia el arroyo.

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“Hace más de 40 años vecinos de ese sector construyeron casas sobre el arroyo. El agua tiene memoria, agarra la calle y una gran parte sigue por ahí”, explicó Díaz González, al detallar que administraciones pasadas reubicaron a los colonos en la colonia Asturias, pero estos conservaron y posteriormente vendieron los predios originales.

Las brigadas de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Primarios y Medio Ambiente laboraron hasta las 22:30 horas del jueves, retirando toneladas de escombro, desechos y árboles con apoyo de camiones de volteo. Además, brindaron apoyo a un ciudadano cuya camioneta, utilizada para trasladar a su madre con discapacidad, fue arrastrada por la corriente.

El mandatario local enfatizó que se endurecerán las medidas contra quienes contaminen los cauces.

“Vamos a ser mucho más estrictos y habrá cero tolerancia en el tema de la gente que tire basura en las calles y en los arroyos; vamos a entrarle con multas y con todo lo que tengamos que implementar”, señaló.

Finalmente, el alcalde recordó que la altitud de Saltillo presenta una diferencia de 300 metros entre el sur y el norte de la ciudad, lo que provoca que las corrientes arrastren desechos a su paso, afectando el patrimonio que los saltillenses han construido con esfuerzo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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