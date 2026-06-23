Tras presuntas presiones a su familia, acusado de homicidio se entrega en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Tras presuntas presiones a su familia, acusado de homicidio se entrega en Saltillo
    De acuerdo con su declaración, el conflicto con la víctima se originó durante un enfrentamiento dentro de una vivienda de la colonia Ignacio Zaragoza, donde presuntamente logró desarmar a Gerardo Cortez antes de agredirlo. ULISES MARTÍNEZ

El acusado afirmó que dos familiares suyos fueron privados de la libertad y que esa situación influyó en su decisión de presentarse voluntariamente ante las autoridades

Víctor Iradel ¨N¨tomó la decisión de entregarse a las autoridades tras cometer el homicidio registrado la mañana del sábado en la colonia Ignacio Zaragoza, en Saltillo.

El acusado señaló que tomó esta determinación debido a presuntas presiones ejercidas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Según su versión, durante la mañana del lunes fueron privados de la libertad dos integrantes de su familia, su hermana y un tío abuelo, quienes aseguró son ajenos al crimen.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/termina-contra-base-de-concreto-tras-ser-embestido-por-transporte-de-personal-en-saltillo-FP21592447

Para evitar que más familiares se vieran involucrados, compareció en la delegación de Policía ubicada en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Manuel Pérez Treviño, donde aceptó haber privado de la vida a Gerardo ¨N¨, alias “El Narek”, dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Laureles, entre Naranjos y Doctor Hugo Castellanos, en la colonia Ignacio Zaragoza.

De acuerdo con su declaración, el conflicto se originó porque Gerardo presuntamente se encontraba armado con un cuchillo. Durante un forcejeo, logró despojarlo del arma y con ella le causó diversas heridas, sin precisar cuántas ni en qué partes del cuerpo.

Asimismo, manifestó que al ver inconsciente a la víctima tomó un barrote de madera y un pedazo de block de concreto para continuar la agresión.

Tras los hechos, el probable responsable acudió con sus defensores legales, Genaro Isaí Portillo Jurado y Jorge Lázaro, con quienes acordó tramitar un amparo. Sin embargo, debido a la presión que, según afirmó, se ejercía sobre sus familiares, decidió no esperar más tiempo y entregarse ante las autoridades.

Actualmente permanece bajo resguardo en la Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en espera de que se determine su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
homicidios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad

NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad
true

Habrá prórroga para registrar líneas móviles
true

Peligro en casa: Iván Silva, el estratega de Sheinbaum
true

De la impudicia a la inmundicia del régimen

El expresidente de la Reserva Federal de EU, Alan Greenspan, en la en el Foro Nacional de Innovación de 2011, que se centró en la tecnología de la información gubernamental, en Washington el 23 de agosto de 2011.

El legado contradictorio de Greenspan
true

Manganitas ∙ AFA
El papa León XIV bendice a los fieles durante el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Cuestionando la doctrina de la guerra justa

true

Frontera Coahuila-Texas: es un cuello de botella