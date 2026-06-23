Tras presuntas presiones a su familia, acusado de homicidio se entrega en Saltillo

El acusado señaló que tomó esta determinación debido a presuntas presiones ejercidas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Según su versión, durante la mañana del lunes fueron privados de la libertad dos integrantes de su familia, su hermana y un tío abuelo, quienes aseguró son ajenos al crimen.

Víctor Iradel ¨N¨tomó la decisión de entregarse a las autoridades tras cometer el homicidio registrado la mañana del sábado en la colonia Ignacio Zaragoza, en Saltillo .

Para evitar que más familiares se vieran involucrados, compareció en la delegación de Policía ubicada en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Manuel Pérez Treviño, donde aceptó haber privado de la vida a Gerardo ¨N¨, alias “El Narek”, dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Laureles, entre Naranjos y Doctor Hugo Castellanos, en la colonia Ignacio Zaragoza.

De acuerdo con su declaración, el conflicto se originó porque Gerardo presuntamente se encontraba armado con un cuchillo. Durante un forcejeo, logró despojarlo del arma y con ella le causó diversas heridas, sin precisar cuántas ni en qué partes del cuerpo.

Asimismo, manifestó que al ver inconsciente a la víctima tomó un barrote de madera y un pedazo de block de concreto para continuar la agresión.

Tras los hechos, el probable responsable acudió con sus defensores legales, Genaro Isaí Portillo Jurado y Jorge Lázaro, con quienes acordó tramitar un amparo. Sin embargo, debido a la presión que, según afirmó, se ejercía sobre sus familiares, decidió no esperar más tiempo y entregarse ante las autoridades.

Actualmente permanece bajo resguardo en la Unidad de Investigación y Litigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en espera de que se determine su situación jurídica.