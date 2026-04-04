Tras reportes ciudadanos, Ayuntamiento de Saltillo atiende arroyo en la Francisco Villa

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Saltillo
/ 4 abril 2026
    Tras reportes ciudadanos, Ayuntamiento de Saltillo atiende arroyo en la Francisco Villa
    La intención es que, a través de las brigadas, se puedan reducir riesgos sanitarios y evitar afectaciones ante la siguiente temporada de lluvias. CORTESÍA

Las labores incluyeron retiro de basura, maleza y escombro para reducir riesgos sanitarios y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de limpieza profunda en un arroyo ubicado en la colonia Francisco Villa, al poniente de la ciudad, como parte de la atención a reportes ciudadanos y acciones preventivas en espacios públicos.

Las labores se llevaron a cabo en el cauce localizado entre las calles Facultad de Arquitectura, Sierra Madre y Principal, donde brigadas retiraron basura, maleza, escombro y desechos acumulados, además de limpiar los márgenes del arroyo.

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De acuerdo con la información, estas acciones buscan reducir riesgos sanitarios, mejorar el entorno para las familias del sector y evitar afectaciones por acumulación de residuos en vísperas de la temporada de lluvias.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de intervenciones forman parte de la atención a solicitudes realizadas por la ciudadanía a través del asistente virtual Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en arroyos y espacios públicos, a fin de conservarlos limpios y prevenir afectaciones que pongan en algún tipo de riesgo a la propia comunidad”, expresó.

$!Los trabajos de mantenimiento continuarán realizándose en colonias y vialidades principales de la ciudad.
Los trabajos de mantenimiento continuarán realizándose en colonias y vialidades principales de la ciudad. CORTESÍA

Además de esta intervención, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó trabajos de barrido manual, poda baja y deshierbe en la plaza pública de la colonia 26 de Marzo.

Estas acciones se efectuaron en el espacio ubicado entre las calles 5 de Febrero, Mayor Ramón Pérez Ruiz y bulevar Óscar Vélez, como parte de las labores de mantenimiento en áreas de convivencia vecinal.

De manera paralela, brigadas de Servicios Públicos reforzaron la limpieza sobre el camellón central del bulevar Miguel Hidalgo, al sur de Saltillo, con el objetivo de mejorar la seguridad vial para peatones y automovilistas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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