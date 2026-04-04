Saltillo: abandona camioneta tras provocar carambola en Venustiano Carranza y Universidad

El conductor de una camioneta dejó abandonado su vehículo en el cruce de Candela y Campeche, luego de provocar un accidente en Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde resultaron dañados dos vehículos estacionados.

De acuerdo con testigos, el conductor —quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad— manejaba una camioneta JAC sobre Venustiano Carranza.