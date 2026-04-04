Saltillo: abandona camioneta tras provocar carambola en Venustiano Carranza y Universidad

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Saltillo
/ 4 abril 2026
    Saltillo: abandona camioneta tras provocar carambola en Venustiano Carranza y Universidad
    Se espero a las aseguradoras de los vehículos ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza y avenida Universidad

El conductor de una camioneta dejó abandonado su vehículo en el cruce de Candela y Campeche, luego de provocar un accidente en Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde resultaron dañados dos vehículos estacionados.

De acuerdo con testigos, el conductor —quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad— manejaba una camioneta JAC sobre Venustiano Carranza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-provoca-choque-multiple-y-vuelca-en-la-vista-hermosa-EI19776772

Al llegar al cruce con avenida Universidad, perdió el control hacia su derecha y se impactó contra una camioneta Hyundai Santa Fe, con placas del estado de Texas, que se encontraba estacionada.

$!La unidad involucrada es una camioneta JAC
La unidad involucrada es una camioneta JAC ULISES MARTÍNEZ

Tras el primer impacto, la unidad fue proyectada hacia adelante y chocó contra un vehículo Toyota, también estacionado. Este, a su vez, alcanzó a golpear a otro automóvil, cuyo propietario decidió retirarse del lugar sin reclamar daños.

Elementos de autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente ubicaron la camioneta responsable en el cruce de Candela y Campeche, donde fue abandonada. El conductor huyó del sitio tras el accidente para evadir su responsabilidad.

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