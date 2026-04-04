Saltillo: abandona camioneta tras provocar carambola en Venustiano Carranza y Universidad
El percance ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza y avenida Universidad
El conductor de una camioneta dejó abandonado su vehículo en el cruce de Candela y Campeche, luego de provocar un accidente en Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde resultaron dañados dos vehículos estacionados.
De acuerdo con testigos, el conductor —quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad— manejaba una camioneta JAC sobre Venustiano Carranza.
Al llegar al cruce con avenida Universidad, perdió el control hacia su derecha y se impactó contra una camioneta Hyundai Santa Fe, con placas del estado de Texas, que se encontraba estacionada.
Tras el primer impacto, la unidad fue proyectada hacia adelante y chocó contra un vehículo Toyota, también estacionado. Este, a su vez, alcanzó a golpear a otro automóvil, cuyo propietario decidió retirarse del lugar sin reclamar daños.
Elementos de autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente ubicaron la camioneta responsable en el cruce de Candela y Campeche, donde fue abandonada. El conductor huyó del sitio tras el accidente para evadir su responsabilidad.