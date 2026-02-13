Saltillo: ¿Recuerdas tu primer amor? El enamoramiento como oportunidad para educar

¿Recuerdas a tu primer amor? para muchos ocurrió en los últimos años de primaria, cuando bastaba una sonrisa para provocar nervios y manos sudorosas. Sin redes sociales ni mensajería instantánea, el contacto se limitaba al salón de clases y a los recados escritos a mano que se pasaban por debajo de las mesas tratando de que la maestra no se diera cuenta.

Alejandro, de 11 años, dice que estar enamorado es “como si no supiera hablar, me trabo y no sé qué decir. Es cuando te gusta alguien”. Roberto, de 10 años, dice que el enamoramiento es como “sentir mucho cariño por alguien, pero no como el cariño a mis papás o hermanos, sino uno que te hace querer estar más tiempo con esa persona”. En tanto Julián, de 8 años, dice que las niñas de la escuela están enamoradas de él y por eso lo persiguen por todo el patio durante el recreo.

Según la psicóloga saltillense Berenice de la Peña, el primer enamoramiento no es una versión pequeña del amor adulto, sino un primer laboratorio emocional. Es un espacio donde se experimentan emociones intensas, se aprende sobre el rechazo, la convivencia y la importancia de expresar sentimientos. Por ello, minimizar lo que sienten puede afectar su proceso de madurez.

En ese sentido, explicó que estas experiencias son parte natural del desarrollo de los humanos y más que un amor, se trata de una idealización que forma parte de la construcción de identidad y autoestima.

Desde el psicoanálisis se habla de una etapa de latencia, alrededor de los cinco o seis años, en la que niñas y niños comienzan a reconocer a sus padres como una pareja y que en el futuro también formarán este tipo de vínculos. En esta etapa, las figuras que admiran suelen representar cualidades que desean incorporar a su propia personalidad.

Ante ello, advierte sobre el riesgo de interpretar estas relaciones desde una mirada adulta. Las relaciones infantiles son simbólicas, no eróticas. Cuando los adultos les atribuyen una connotación sexual o promueven conductas invasivas, pueden fomentar patrones inadecuados.

“No podemos hipersexualizar a nuestras niñas y niños”, señaló.