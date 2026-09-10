Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; pierde la vida horas después

A consecuencia de un accidente con el ferrocarril, un hombre de aproximadamente 35 años falleció en el hospital Ixtlero de Ramos Arizpe tras sufrir la amputación de los dedos del pie derecho, además de presentar graves lesiones en la cabeza y el tórax.

El hombre fue trasladado al hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe la mañana de este jueves, donde lamentablemente perdió la vida horas después.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio, donde localizaron al paciente con vida debajo de los carros del tren de Kansas City. Debido a la posición en la que se encontraba, fue necesario esperar la intervención del personal técnico de la empresa ferroviaria.