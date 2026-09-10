Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; pierde la vida horas después
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El hombre, de aproximadamente 35 años, fue arrastrado por la mole de acero
A consecuencia de un accidente con el ferrocarril, un hombre de aproximadamente 35 años falleció en el hospital Ixtlero de Ramos Arizpe tras sufrir la amputación de los dedos del pie derecho, además de presentar graves lesiones en la cabeza y el tórax.
El hombre fue trasladado al hospital Ixtlero, en Ramos Arizpe la mañana de este jueves, donde lamentablemente perdió la vida horas después.
El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio, donde localizaron al paciente con vida debajo de los carros del tren de Kansas City. Debido a la posición en la que se encontraba, fue necesario esperar la intervención del personal técnico de la empresa ferroviaria.
Los trabajadores realizaron maniobras para mover los carros y permitir el acceso de los paramédicos al hombre, quien se encontraba inestable y presentaba respiraciones agónicas al momento de recibir atención.
Una vez que pudieron acercarse al paciente, los socorristas iniciaron las labores de valoración y atención prehospitalaria, identificando un trauma craneoencefálico severo.
También se detectaron lesiones en el tórax, además de la amputación de los dedos del pie derecho ocasionada durante el incidente.
Debido a la condición del paciente, se inició un traslado en estado grave a la Clínica Ixtlero, al ser el hospital más cercano, donde falleció a las 14:15 horas.