Tragedia en Torreón: hombre le quita la vida a su madre tras agredirla con un block

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    Tragedia en Torreón: hombre le quita la vida a su madre tras agredirla con un block
    La vivienda donde ocurrió la presunta agresión quedó bajo resguardo de las autoridades. SANDRA GÓMEZ

Una mujer de 78 años murió tras ser presuntamente golpeada en la cabeza con un block de concreto; su hijo, de aproximadamente 40 años, fue detenido

TORREÓN, COAH.- Un posible matricidio cimbró este miércoles la colonia Vencedora, en Torreón, cuando una mujer de 78 años falleció luego de ser agredida presuntamente en la cabeza con un block de concreto por su propio hijo.

El suceso ocurrió dentro de una vivienda situada en la prolongación Colón, sitio donde, según los reportes iniciales, madre e hijo iniciaron una disputa que derivó en violencia física.

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Datos preliminares indican que, ante la gravedad del altercado, la afectada logró pedir socorro a los vecinos; no obstante, instantes después se produjo el ataque fatal.

Se presume que el individuo, de unos 40 años, usó un bloque de construcción para golpear a su progenitora en la zona cefálica, provocándole heridas irreversibles.

$!Agentes policiales acudieron de inmediato al inmueble y concretaron la captura del presunto implicado, turnándolo ante la autoridad competente.
Agentes policiales acudieron de inmediato al inmueble y concretaron la captura del presunto implicado, turnándolo ante la autoridad competente. SANDRA GÓMEZ

Derivado del reporte ciudadano, agentes policiales acudieron de inmediato al inmueble y concretaron la captura del presunto implicado, turnándolo ante la autoridad competente.

La propiedad quedó bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila efectuaban el levantamiento de indicios e integraban la carpeta investigadora.

Los restos mortales de la víctima fueron llevados al Servicio Médico Forense para la necropsia reglamentaria, trámite que determinará con precisión el motivo del deceso.

Hasta ahora, las corporaciones de seguridad han reservado las identidades tanto de la fallecida como del aprehendido.

Corresponderá al Ministerio Público esclarecer los pormenores de la agresión y definir la situación legal del imputado durante las próximas horas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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