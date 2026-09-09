Tragedia en Torreón: hombre le quita la vida a su madre tras agredirla con un block

TORREÓN, COAH.- Un posible matricidio cimbró este miércoles la colonia Vencedora, en Torreón, cuando una mujer de 78 años falleció luego de ser agredida presuntamente en la cabeza con un block de concreto por su propio hijo. El suceso ocurrió dentro de una vivienda situada en la prolongación Colón, sitio donde, según los reportes iniciales, madre e hijo iniciaron una disputa que derivó en violencia física.

Datos preliminares indican que, ante la gravedad del altercado, la afectada logró pedir socorro a los vecinos; no obstante, instantes después se produjo el ataque fatal. Se presume que el individuo, de unos 40 años, usó un bloque de construcción para golpear a su progenitora en la zona cefálica, provocándole heridas irreversibles.

Derivado del reporte ciudadano, agentes policiales acudieron de inmediato al inmueble y concretaron la captura del presunto implicado, turnándolo ante la autoridad competente. La propiedad quedó bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila efectuaban el levantamiento de indicios e integraban la carpeta investigadora. Los restos mortales de la víctima fueron llevados al Servicio Médico Forense para la necropsia reglamentaria, trámite que determinará con precisión el motivo del deceso. Hasta ahora, las corporaciones de seguridad han reservado las identidades tanto de la fallecida como del aprehendido. Corresponderá al Ministerio Público esclarecer los pormenores de la agresión y definir la situación legal del imputado durante las próximas horas.