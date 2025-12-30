Tren embiste combi de ruta 7A tras ignorar alto y alertas de pasajeros en Saltillo; hay 10 lesionados

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Tren embiste combi de ruta 7A tras ignorar alto y alertas de pasajeros en Saltillo; hay 10 lesionados
    La combi de la ruta 7A quedó a un costado de las vías tras ser embestida por el tren. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor quedó detenido y se cancelará su tarjetón; los lesionados fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS

Alrededor de 10 personas resultaron lesionadas la mañana de este martes en un accidente ferroviario ocurrido en el cruce de Lerdo de Tejada y Fernando Proal, en la colonia Panteones, luego de que el conductor de la ruta urbana 7A no se detuviera, en Saltillo.

A las 08:30 horas, el número de emergencias 911 recibió múltiples llamadas solicitando ambulancias debido a la cantidad de lesionados. En el lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de la Secretaría de Salud con dos ambulancias, y otra unidad de la Cruz Roja Mexicana.

$!Paramédicos revisan a los lesionados antes de trasladarlos a la clínica del IMSS para su atención médica.
Paramédicos revisan a los lesionados antes de trasladarlos a la clínica del IMSS para su atención médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el conductor de la unidad, Julio Gerardo ¨N¨, de 44 años, no detuvo la combi pese a escuchar el pitido del tren y los gritos de los usuarios que le indicaban que se detuviera. Al avanzar de Fernando Proal hacia Emilio Carranza sobre Lerdo de Tejada, la unidad fue embestida en el costado derecho por el tren y arrastrada varios metros, deteniéndose finalmente a un lado de las vías.

$!La unidad siniestrada fue remolcada al corralón mientras se cubren los daños y gastos médicos.
La unidad siniestrada fue remolcada al corralón mientras se cubren los daños y gastos médicos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El personal de bomberos y socorristas comenzó a atender primero a los menos graves, retirándolos de la unidad y colocándolos en un lugar seguro, y luego se enfocaron en quienes presentaban lesiones más serias, brindándoles curaciones.

$!Elementos de bomberos y socorristas atendieron a los lesionados en la colonia Panteones.
Elementos de bomberos y socorristas atendieron a los lesionados en la colonia Panteones. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Una mujer que se encontraba sobre el piso de la combi fue retirada por una de las ventanas en camilla y trasladada a la Clínica Dos del IMSS. Posteriormente, todos los lesionados fueron trasladados en ambulancias a la misma clínica.

El conductor, Julio “N”, quedó detenido y se le cancelará el tarjetón de la unidad, el cual se encontraba vigente. La combi cuenta con seguro vigente de Qualitas. Además, se citará al propietario de la unidad para determinar las sanciones correspondientes.

$!Personal de la Policía Municipal acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente.
Personal de la Policía Municipal acudió al lugar para tomar conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En el accidente acudieron tres inspectores del Instituto de Movilidad, quienes anunciaron que se incrementarán las acciones de vigilancia y se realizarán capacitaciones a los choferes de rutas urbanas.

La Policía Municipal acudió a tomar conocimiento del accidente y se designó un oficial de custodia en las instalaciones médicas mientras se realiza la recuperación de los pacientes y se deslindan responsabilidades.

$!Una mujer fue retirada de la unidad en camilla y trasladada a la Clínica Dos del IMSS.
Una mujer fue retirada de la unidad en camilla y trasladada a la Clínica Dos del IMSS. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El tren continuó su trayecto tras el accidente, y una grúa remolcó la unidad al corralón de la ciudad, donde permanecerá hasta cubrir los daños ocasionados y los gastos médicos correspondientes.

LESIONADOS:

- Julio Gerardo ¨N¨, 44 años, conductor
- Omar ¨N¨, 21 años
- J. Merced ¨N¨, 58 años
- Guadalupe Deyanira ¨N¨, 26 años
- José Alberto ¨N¨, 21 años
- Ema ¨N¨, 64 años
- Juan Alberto ¨N¨, 59 años
- Norma ¨N¨, 51 años
- Rosa Velia ¨N¨, 47 años

