Tren embiste combi de ruta 7A tras ignorar alto y alertas de pasajeros en Saltillo; hay 10 lesionados

Alrededor de 10 personas resultaron lesionadas la mañana de este martes en un accidente ferroviario ocurrido en el cruce de Lerdo de Tejada y Fernando Proal, en la colonia Panteones, luego de que el conductor de la ruta urbana 7A no se detuviera, en Saltillo. A las 08:30 horas, el número de emergencias 911 recibió múltiples llamadas solicitando ambulancias debido a la cantidad de lesionados. En el lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de la Secretaría de Salud con dos ambulancias, y otra unidad de la Cruz Roja Mexicana. TE PUEDE INTERESAR: Incendio consume tejabán en predio baldío, en Saltillo

De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el conductor de la unidad, Julio Gerardo ¨N¨, de 44 años, no detuvo la combi pese a escuchar el pitido del tren y los gritos de los usuarios que le indicaban que se detuviera. Al avanzar de Fernando Proal hacia Emilio Carranza sobre Lerdo de Tejada, la unidad fue embestida en el costado derecho por el tren y arrastrada varios metros, deteniéndose finalmente a un lado de las vías.

El personal de bomberos y socorristas comenzó a atender primero a los menos graves, retirándolos de la unidad y colocándolos en un lugar seguro, y luego se enfocaron en quienes presentaban lesiones más serias, brindándoles curaciones.

Una mujer que se encontraba sobre el piso de la combi fue retirada por una de las ventanas en camilla y trasladada a la Clínica Dos del IMSS. Posteriormente, todos los lesionados fueron trasladados en ambulancias a la misma clínica. El conductor, Julio “N”, quedó detenido y se le cancelará el tarjetón de la unidad, el cual se encontraba vigente. La combi cuenta con seguro vigente de Qualitas. Además, se citará al propietario de la unidad para determinar las sanciones correspondientes.

En el accidente acudieron tres inspectores del Instituto de Movilidad, quienes anunciaron que se incrementarán las acciones de vigilancia y se realizarán capacitaciones a los choferes de rutas urbanas. La Policía Municipal acudió a tomar conocimiento del accidente y se designó un oficial de custodia en las instalaciones médicas mientras se realiza la recuperación de los pacientes y se deslindan responsabilidades.