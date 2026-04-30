Tupy impulsa el bienestar familiar con una iniciativa integral por el Día del Niño

En el marco del Día del Niño, del 23 al 25 de abril, Tupy llevó a cabo una serie de actividades y talleres orientados al bienestar emocional y familiar de sus colaboradores, reafirmando su visión como una empresa que reconoce que la solidez de su operación comienza en el hogar. Bajo el concepto “Pequeños Gigantes de Hierro: Creciendo Juntos”, Tupy diseñó un programa con objetivos claros: fortalecer los lazos familiares, promover el bienestar integral, prevenir riesgos sociales desde el entorno familiar y brindar herramientas prácticas de crianza que impacten positivamente tanto en la vida personal como en el desempeño laboral de sus colaboradores.

Esta iniciativa parte de una premisa clave: el equilibrio emocional en casa influye directamente en la productividad en el trabajo. En este sentido, Tupy ofreció para padres y madres, una serie de talleres de crianza estratégica Guías de Hierro, abordando problemáticas actuales como el bullying, la ansiedad, el uso de dispositivos electrónicos sin supervisión y la prevención de adicciones modernas, como los vapeadores, desde un enfoque formativo y cercano para fomentar entornos familiares más seguros y equilibrados.

Por otro lado, para los menores, se realizaron sesiones de cuentacuentos didácticos dirigidas a niñas y niños de entre 5 y 10 años, en las que, a través de historias y dinámicas reflexivas, se abordaron temas como el bullying y la ansiedad, fomentando el desarrollo emocional y la comunicación con sus padres. Las actividades se llevaron a cabo en las plantas de Ramos Arizpe y Saltillo, generando espacios de convivencia significativa entre colaboradores y sus familias, y reforzando el sentido de pertenencia y comunidad dentro de la organización.

“En Tupy, estamos convencidos de que el bienestar de nuestros colaboradores comienza en casa. Un papá tranquilo en casa es un trabajador seguro en planta. Juntos somos más fuertes”, señaló Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

De esta forma, Tupy reafirma que su mayor fortaleza está en su gente y en las familias que la acompañan, construyendo juntos un entorno más sólido, consciente y preparado para el futuro.

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