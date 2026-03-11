Tupy suma corazones y deja huella en la vida de los animales más vulnerables

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Tupy suma corazones y deja huella en la vida de los animales más vulnerables
    Colaboradores de Tupy participaron en la campaña “Huellas con Propósito”, impulsando la adopción responsable y el apoyo al refugio Patitas al Rescate. FOTOS: CORTESÍA

El compromiso de Tupy con la comunidad va más allá del entorno laboral y se extiende al cuidado y bienestar de los animales más vulnerables.

Convencidos de que la responsabilidad social también se construye desde la empatía, Tupy puso en marcha una serie de acciones de apoyo al refugio “Patitas al Rescate”, una fundación dedicada a rescatar, rehabilitar y encontrar un nuevo hogar para animales que han vivido situaciones de abandono o maltrato.

$!Como parte de su compromiso social, Tupy organizó actividades para sensibilizar a su personal sobre la importancia del bienestar animal.
A través de la campaña “Huellas con Propósito”, Tupy buscó sensibilizar, generar conciencia y brindar apoyo directo a esta causa, integrando a sus colaboradores en iniciativas que promueven la adopción responsable, la solidaridad y el respeto por la vida animal.

$!Mascotas rescatadas del refugio Patitas al Rescate visitaron las instalaciones de Tupy, generando momentos de empatía.
La campaña contempló la difusión de historias y perfiles de perros en adopción, sesiones informativas sobre los requisitos y mitos en torno a la adopción, así como la visita de algunas mascotas del refugio a las instalaciones de Tupy en Ramos y Saltillo, creando espacios de conexión emocional y reflexión sobre el impacto que una adopción puede tener en la vida de un animal y de una familia

$!Durante la campaña “Huellas con Propósito”, Tupy difundió historias de perros en adopción para fomentar la conciencia sobre el rescate animal.
Asimismo, Tupy también impulsó una colecta mensual de alimento, que fue entregada a la fundación al cierre de la campaña, contribuyendo directamente a la labor diaria que realiza “Patitas al Rescate”, cuya misión se resume en un mensaje claro: Esteriliza. Adopta. Rescata.

$!La visita de lomitos rescatados permitió acercar a los colaboradores de Tupy a la realidad que enfrentan los animales abandonados.
“En Tupy creemos que nuestro compromiso con la comunidad no se limita únicamente a las personas, sino que también incluye a los seres más vulnerables que forman parte de nuestro entorno. Apoyar a ‘Patitas al Rescate’ es una forma de vivir nuestros valores, fomentar la empatía entre nuestros colaboradores y recordar que pequeñas acciones pueden transformar vidas”, señaló Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

$!Colaboradores de Tupy se sumaron a la colecta mensual de alimento destinada a apoyar la labor del refugio Patitas al Rescate.
Con estas acciones, Tupy reafirma su convicción de que una empresa socialmente responsable es aquella que cuida de su gente, pero también de los seres que forman parte de su entorno, fortaleciendo una cultura organizacional basada en valores, empatía y compromiso ciudadano, y demostrando que cada acción, por pequeña que parezca, puede dejar una huella positiva en la comunidad.

Para más información sobre la Fundación Patitas al Rescate, visita: https://www.facebook.com/FundacionLomitosAlRescate

Temas


Perros
Rescate Animal

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


Tupy

