UAAAN anuncia fechas para entrega de documentos e inscripciones

De acuerdo con la circular emitida el 31 de julio, los alumnos de Licenciatura deberán acudir en las fechas establecidas según el semestre que cursarán.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), a través de la Subdirección de Docencia de la Dirección Regional UL, dio a conocer el calendario para la entrega de documentos y horarios correspondiente al ciclo escolar agosto-diciembre de 2026.

El calendario señala que los estudiantes de primero, segundo y tercer semestre deberán realizar el trámite los días 3, 4 y 5 de agosto, mientras que quienes ingresen a quinto semestre deberán hacerlo el 6 de agosto.

Para los alumnos rezagados, se estableció el 7 de agosto, en tanto que el 10 de agosto será destinado a las inscripciones tardías.

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS PARA NUEVO INGRESO

La institución recordó que los estudiantes inscritos en el semestre de Prácticas Profesionales deberán contar con toda su documentación en orden y no adeudar materias que sean requisito para realizar sus prácticas, además de presentarse a la entrega de horario.

Para quienes cursarán el primer semestre, la UAAAN estableció como requisitos el acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio, fotografías, identificación oficial con fotografía, carta de designación de persona autorizada, carta de no antecedentes en la UAAAN y certificado de Bachillerato.

En caso de no contar todavía con el certificado de Bachillerato, la institución señala que podrá presentarse una constancia de terminación de estudios.

La atención para estos trámites se realizará en el Centro de Cómputo, en un horario de 09:00 a las 15:00 horas.

La UAAAN también recordó que los horarios deberán estar firmados por la coordinación del programa académico correspondiente.