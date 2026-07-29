UAdeC impulsa encuentro internacional sobre materiales, energía y sostenibilidad

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    UAdeC impulsa encuentro internacional sobre materiales, energía y sostenibilidad
    La UAdeC forma parte del comité organizador de CEFMA 2026, conferencia virtual que reunirá a especialistas de América Latina y Europa. CORTESÍA

Especialistas de América Latina y Europa compartirán avances científicos y propuestas para atender desafíos ambientales actuales

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), como integrante del comité organizador internacional, convocó a estudiantes, docentes, investigadores y público interesado a participar en la Conferencia Express 2026 sobre Física de Materiales y sus Aplicaciones en Energía y Medio Ambiente (CEFMA 2026).

El encuentro se desarrollará de manera virtual los días 15 y 16 de septiembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la colaboración científica entre instituciones de distintos países y propiciar el intercambio de conocimientos en torno a la física de materiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/docentes-del-tecnm-saltillo-impulsan-formacion-en-ingenieria-con-conferencia-sobre-vibraciones-mecanicas-PF22504803

La conferencia abordará el impacto de esta disciplina en el desarrollo de alternativas energéticas sostenibles, así como su contribución para enfrentar los desafíos ambientales que actualmente requieren respuestas desde la ciencia y la innovación.

CIENCIA Y COLABORACIÓN SIN FRONTERAS

CEFMA 2026 contará con la participación de especialistas e investigadores de reconocidas instituciones de América Latina y Europa, quienes presentarán experiencias, avances científicos y perspectivas relacionadas con materiales avanzados, generación y aprovechamiento de energía, así como sostenibilidad.

El comité organizador está conformado por representantes de universidades y centros de investigación de diversos países, entre ellos la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad San Sebastián y Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También participan la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de El Salvador, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, University of Cambridge, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

Por parte de la UAdeC, el comité organizador cuenta con la participación del doctor Carlos Rodríguez, cuya incorporación fortalece la presencia de la institución en redes internacionales de investigación y cooperación académica.

Las personas interesadas en conocer el programa, registro y detalles de participación pueden solicitar información mediante el correo electrónico cefma2026@gmail.com o consultar el sitio oficial de CEFMA 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciencia
Conferencias
Medio Ambiente

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud