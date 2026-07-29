UAdeC impulsa encuentro internacional sobre materiales, energía y sostenibilidad

El encuentro se desarrollará de manera virtual los días 15 y 16 de septiembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la colaboración científica entre instituciones de distintos países y propiciar el intercambio de conocimientos en torno a la física de materiales.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), como integrante del comité organizador internacional, convocó a estudiantes, docentes, investigadores y público interesado a participar en la Conferencia Express 2026 sobre Física de Materiales y sus Aplicaciones en Energía y Medio Ambiente (CEFMA 2026).

La conferencia abordará el impacto de esta disciplina en el desarrollo de alternativas energéticas sostenibles, así como su contribución para enfrentar los desafíos ambientales que actualmente requieren respuestas desde la ciencia y la innovación.

CIENCIA Y COLABORACIÓN SIN FRONTERAS

CEFMA 2026 contará con la participación de especialistas e investigadores de reconocidas instituciones de América Latina y Europa, quienes presentarán experiencias, avances científicos y perspectivas relacionadas con materiales avanzados, generación y aprovechamiento de energía, así como sostenibilidad.

El comité organizador está conformado por representantes de universidades y centros de investigación de diversos países, entre ellos la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad San Sebastián y Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También participan la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de El Salvador, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, University of Cambridge, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

Por parte de la UAdeC, el comité organizador cuenta con la participación del doctor Carlos Rodríguez, cuya incorporación fortalece la presencia de la institución en redes internacionales de investigación y cooperación académica.

Las personas interesadas en conocer el programa, registro y detalles de participación pueden solicitar información mediante el correo electrónico cefma2026@gmail.com o consultar el sitio oficial de CEFMA 2026.