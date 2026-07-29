Docentes del TecNM-Saltillo impulsan formación en ingeniería con conferencia sobre vibraciones mecánicas

La actividad fue encabezada por el jefe del Departamento de Metal-Mecánica, Dagoberto Vázquez Obregón, como parte de las acciones orientadas a promover el desarrollo docente y consolidar una formación integral para estudiantes de ingeniería.

Con el objetivo de fortalecer la preparación académica de las y los futuros ingenieros, el Departamento de Metal-Mecánica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo realizó la conferencia “Las Matemáticas de la Vibración”, impartida por Rubén Elías Flores Campos.

En la conferencia también participaron los docentes Rosa Hilda Estrada Ruiz y Elías Servín Hernández, integrantes del claustro de profesores con grado de doctorado en esta área del Instituto Tecnológico de Saltillo, quienes contribuyeron al desarrollo de la sesión académica.

El evento reunió a estudiantes de distintas ingenierías, docentes y miembros de la comunidad académica interesados en profundizar en los fundamentos matemáticos que sustentan el análisis de las vibraciones mecánicas, un campo de gran importancia para el diseño, operación y mantenimiento de sistemas industriales.

Durante la exposición se generó un intercambio de ideas entre el ponente y los asistentes, quienes analizaron la relación entre las herramientas matemáticas y su aplicación en la solución de problemas reales de la ingeniería. La dinámica permitió enriquecer el aprendizaje y fortalecer los conocimientos técnicos de los participantes.

Autoridades del TecNM-Saltillo señalaron que este tipo de actividades forman parte del compromiso institucional por ofrecer espacios que complementen la formación profesional de los estudiantes, al tiempo que fomentan una visión más amplia de la ingeniería y el desarrollo de competencias acordes con las necesidades del sector productivo.

Con estas iniciativas, el Instituto Tecnológico de Saltillo reafirma su apuesta por el impulso al conocimiento, la innovación y el desarrollo del talento que permitirá afrontar los desafíos de la ingeniería del presente y del futuro.