Docentes del TecNM-Saltillo impulsan formación en ingeniería con conferencia sobre vibraciones mecánicas

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    Docentes del TecNM-Saltillo impulsan formación en ingeniería con conferencia sobre vibraciones mecánicas
    Los asistentes profundizaron en los fundamentos matemáticos aplicados al análisis de vibraciones mecánicas. ESPECIAL

La conferencia reunió a estudiantes de diversas ingenierías, docentes y miembros de la comunidad académica

Con el objetivo de fortalecer la preparación académica de las y los futuros ingenieros, el Departamento de Metal-Mecánica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo realizó la conferencia “Las Matemáticas de la Vibración”, impartida por Rubén Elías Flores Campos.

La actividad fue encabezada por el jefe del Departamento de Metal-Mecánica, Dagoberto Vázquez Obregón, como parte de las acciones orientadas a promover el desarrollo docente y consolidar una formación integral para estudiantes de ingeniería.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/estudiantes-del-tecnm-saltillo-obtienen-certificacion-internacional-de-mandarin-IG22064297

En la conferencia también participaron los docentes Rosa Hilda Estrada Ruiz y Elías Servín Hernández, integrantes del claustro de profesores con grado de doctorado en esta área del Instituto Tecnológico de Saltillo, quienes contribuyeron al desarrollo de la sesión académica.

El evento reunió a estudiantes de distintas ingenierías, docentes y miembros de la comunidad académica interesados en profundizar en los fundamentos matemáticos que sustentan el análisis de las vibraciones mecánicas, un campo de gran importancia para el diseño, operación y mantenimiento de sistemas industriales.

Durante la exposición se generó un intercambio de ideas entre el ponente y los asistentes, quienes analizaron la relación entre las herramientas matemáticas y su aplicación en la solución de problemas reales de la ingeniería. La dinámica permitió enriquecer el aprendizaje y fortalecer los conocimientos técnicos de los participantes.

Autoridades del TecNM-Saltillo señalaron que este tipo de actividades forman parte del compromiso institucional por ofrecer espacios que complementen la formación profesional de los estudiantes, al tiempo que fomentan una visión más amplia de la ingeniería y el desarrollo de competencias acordes con las necesidades del sector productivo.

Con estas iniciativas, el Instituto Tecnológico de Saltillo reafirma su apuesta por el impulso al conocimiento, la innovación y el desarrollo del talento que permitirá afrontar los desafíos de la ingeniería del presente y del futuro.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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