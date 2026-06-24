UAdeC y notarios consolidan alianza para potenciar formación profesional

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Saltillo
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    UAdeC y notarios consolidan alianza para potenciar formación profesional
    Autoridades de la UAdeC y del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila formalizaron un convenio para ampliar la colaboración académica y profesional. CORTESÍA

Acuerdo abre oportunidades de capacitación, investigación, educación dual y vinculación con el ejercicio jurídico en Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila y el Colegio de Notarios del Estado de Coahuila formalizaron un convenio general de colaboración que busca estrechar la relación entre la academia y el ejercicio profesional, mediante proyectos enfocados en la preparación de estudiantes, la actualización de especialistas y la generación de conocimiento en materia jurídica.

El acuerdo fue suscrito en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, y el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Francisco Aguirre Sánchez, en una ceremonia en la que también participaron autoridades universitarias y representantes del organismo notarial.

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Entre los asistentes estuvieron el secretario general de la UAdeC, Víctor Sánchez Valdés; la coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; el vicepresidente del Consejo del Colegio de Notarios, Jesús Francisco Aguirre Rosales; la secretaria del Consejo, Elisa Lara Lucio, y el vocal Carlos Morales.

IMPULSAN NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES

Al presentar los alcances del convenio, Karla Patricia Valdés García explicó que la alianza permitirá desarrollar programas académicos conjuntos, fortalecer líneas de investigación y promover iniciativas de especialización que respondan a las necesidades del ámbito notarial. Asimismo, facilitará la incorporación de estudiantes a esquemas de prácticas profesionales, educación dual y proyectos orientados al análisis jurídico.

Durante su intervención, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó que este tipo de acuerdos deben reflejarse en resultados tangibles y no limitarse a un acto protocolario. En ese sentido, señaló que la Universidad cuenta con una sólida oferta académica en áreas como Derecho, Sistemas, Administración y Contaduría, cuyos conocimientos pueden contribuir significativamente al fortalecimiento del trabajo que realizan las notarías.

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Añadió que mecanismos como las prácticas profesionales, los programas de certificación, la capacitación continua y la educación dual representan herramientas esenciales para que las y los universitarios adquieran experiencia en escenarios reales y desarrollen competencias acordes con las exigencias del mercado laboral. Reiteró además la disposición de la institución para construir proyectos de beneficio mutuo con el gremio notarial.

$!El acuerdo contempla prácticas profesionales, educación dual, investigación y programas de actualización para fortalecer la formación jurídica especializada.
El acuerdo contempla prácticas profesionales, educación dual, investigación y programas de actualización para fortalecer la formación jurídica especializada. CORTESÍA

Por su parte, Francisco Aguirre Sánchez calificó la firma del convenio como un momento relevante para el notariado coahuilense y afirmó que marca el inicio de una colaboración de largo alcance con la Universidad. Destacó que el acuerdo permitirá impulsar acciones como bolsas de trabajo, esquemas de capacitación, certificaciones y espacios para prácticas profesionales, al tiempo que reconoció la apertura de la UAdeC para consolidar iniciativas que fortalezcan la preparación de las nuevas generaciones y el desarrollo del sector.

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