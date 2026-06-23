UAdeC participa en campaña nacional contra la tortura y promueve la defensa de los derechos humanos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    UAdeC participa en campaña nacional contra la tortura y promueve la defensa de los derechos humanos
    La UAdeC destacó que la tortura es una grave violación a los derechos humanos y un delito que no puede justificarse. CORTESÍA

La iniciativa promueve la prevención, identificación, denuncia y erradicación de la tortura y otros tratos inhumanos

TORREÓN, COAHUILA.– La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género y la Coordinación de Igualdad de Género, participó en el arranque de la campaña nacional #MéxicoSinTortura2026, iniciativa que busca fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, la dignidad y la integridad de las personas.

La campaña tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la prevención, identificación, denuncia y erradicación de la tortura y otros tratos inhumanos, además de brindar información sobre los derechos de las víctimas, los mecanismos de denuncia y las acciones institucionales destinadas a combatir estas prácticas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/preve-torreon-aumentar-25-su-presupuesto-cabildo-aun-analiza-propuesta-DB21578139

Durante la jornada se destacó que la tortura representa una grave violación a los derechos humanos y constituye un delito que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Se explicó que esta práctica implica causar dolor o sufrimiento físico o psicológico a una persona por parte de una autoridad o con su consentimiento, con fines de castigo, intimidación, discriminación, obtención de información o confesiones.

Asimismo, se resaltó la importancia de la denuncia como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia y brindar protección y atención integral a quienes han sido víctimas de este tipo de agresiones.

Entre los temas abordados durante la campaña se incluyeron las sanciones legales aplicables a los actos de tortura, la prevención del uso indebido de la fuerza, el Registro Nacional de Detenciones y los mecanismos de acompañamiento para las personas afectadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torres-cofino-exige-recursos-federales-para-para-modernizar-redes-hidricas-en-la-laguna-BE21611365

De igual manera, se promovieron acciones de información relacionadas con la tortura sexual, considerada una de las formas más graves de violencia y vulneración de derechos humanos, así como los mecanismos institucionales para prevenirla, atenderla y sancionarla.

Con su participación en esta iniciativa nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila refrendó su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y la construcción de espacios seguros y libres de violencia para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Tortura

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ruta electoral de emergencia

La ruta electoral de emergencia
true

Torres Larriva: El hombre que operó el Fobaproa de La Jornada
true

POLITICÓN: Seguridad y orden, los valores del PRI Coahuila que hunden a la izquierda en América Latina

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso legal.

Detienen a seis en Saltillo por homicidio en colonia Zaragoza; continúan investigaciones
Javier Díaz González recorrió calles de la colonia María de León y dialogó con vecinos sobre acciones de seguridad y prevención.

Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad
Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados durante el FutFest 2026 en el Biblioparque Norte.

Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026
El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos, fue el peor registrado hasta la fecha en su primer mes.

Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan los mil, con 254 fallecimientos
Al cierre de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias.

Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores