UAdeC participa en campaña nacional contra la tortura y promueve la defensa de los derechos humanos

TORREÓN, COAHUILA.– La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género y la Coordinación de Igualdad de Género, participó en el arranque de la campaña nacional #MéxicoSinTortura2026, iniciativa que busca fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, la dignidad y la integridad de las personas. La campaña tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la prevención, identificación, denuncia y erradicación de la tortura y otros tratos inhumanos, además de brindar información sobre los derechos de las víctimas, los mecanismos de denuncia y las acciones institucionales destinadas a combatir estas prácticas.

Durante la jornada se destacó que la tortura representa una grave violación a los derechos humanos y constituye un delito que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Se explicó que esta práctica implica causar dolor o sufrimiento físico o psicológico a una persona por parte de una autoridad o con su consentimiento, con fines de castigo, intimidación, discriminación, obtención de información o confesiones. Asimismo, se resaltó la importancia de la denuncia como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia y brindar protección y atención integral a quienes han sido víctimas de este tipo de agresiones. Entre los temas abordados durante la campaña se incluyeron las sanciones legales aplicables a los actos de tortura, la prevención del uso indebido de la fuerza, el Registro Nacional de Detenciones y los mecanismos de acompañamiento para las personas afectadas.

De igual manera, se promovieron acciones de información relacionadas con la tortura sexual, considerada una de las formas más graves de violencia y vulneración de derechos humanos, así como los mecanismos institucionales para prevenirla, atenderla y sancionarla. Con su participación en esta iniciativa nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila refrendó su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y la construcción de espacios seguros y libres de violencia para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Publicidad