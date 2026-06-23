UAdeC reconoce excelencia académica de estudiantes con la segunda edición de la Medalla Excelencia Lobo

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio “Jesús Ochoa Ruesga” de la Unidad Camporredondo, donde en representación del rector Octavio Pimentel Martínez asistió la directora de Asuntos Académicos, Adriana Centeno Aranda, acompañada por la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, autoridades universitarias, invitados especiales y miembros de la comunidad estudiantil.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación de la Unidad Sureste, realizó la segunda edición de la Medalla Excelencia Lobo, reconocimiento otorgado a estudiantes destacados por su desempeño académico y que obtuvieron el primer lugar en aprovechamiento al egresar de escuelas de bachillerato incorporadas.

Durante su mensaje, Adriana Centeno Aranda destacó que la Medalla Excelencia Lobo reconoce el esfuerzo, disciplina y dedicación de las y los jóvenes que sobresalieron durante su formación académica, al señalar que este logro representa años de compromiso, así como el acompañamiento de sus familias, docentes y directivos.

Asimismo, resaltó que la educación es una herramienta de transformación y afirmó que la Universidad continuará impulsando oportunidades para el crecimiento académico y personal de sus estudiantes.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, señaló que este reconocimiento distingue no solo el alto rendimiento académico, sino también la formación integral de los alumnos pertenecientes a las 21 escuelas incorporadas de la región, quienes forman parte de la comunidad universitaria como “Lobos UAdeC”.

En representación de los estudiantes galardonados, Cecilia Yatziry Valdés Balderas, egresada de la Escuela de Bachilleres “Arteaga”, expresó que la excelencia académica no significa recorrer un camino perfecto, sino demostrar constancia, esfuerzo y perseverancia para superar los retos durante la etapa de bachillerato.

En esta edición fueron reconocidos estudiantes de diversas instituciones incorporadas a la UAdeC, entre ellos Briana Estefanía López Espinoza del Instituto de Estudios Profesionales de Saltillo; Renata Elizondo Pérez del Colegio San José; Cecilia Yatziry Valdés Balderas de la Escuela de Bachilleres “Arteaga”; Rodrigo de León de Hoyos del Liceo Alberto del Canto; Genesis Jasseff Cerecero Toledo de Lorenzo Milani; Diego José Ferreira Scotti del Instituto de Estudios Superiores de Saltillo; Juan Daniel Ibarra Sosa del Instituto de Valle Arizpe y Renata Hernández Torres del Instituto Isaac Pitman.