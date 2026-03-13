Un cuarto de los pagos de predial en Saltillo ya se realizan en línea

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Un cuarto de los pagos de predial en Saltillo ya se realizan en línea
    Todo el mes de marzo, los contribuyentes obtendrán un descuento del 5%. CORTESÍA

El Municipio mantiene varias plataformas para cubrir el impuesto desde casa y ofrece 5% de descuento durante marzo

En Saltillo, uno de cada cuatro pagos del impuesto predial se realiza ya por internet, de acuerdo con datos del Gobierno Municipal, que mantiene habilitadas diversas plataformas para facilitar el trámite a los contribuyentes.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que durante los primeros dos meses del año cerca del 25 por ciento de las operaciones de pago se efectuaron en línea, modalidad que ha ido ganando terreno entre la población.

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“Invitamos a la ciudadanía para que aproveche y, si aún no lo hace, pague su predial desde la comodidad de su casa aprovechando las diferentes opciones que se tienen. Les recordamos que en el mes de marzo se ofrece un 5 por ciento de descuento”, comentó.

Una de las alternativas es ingresar al portal saltillo.gob.mx, donde los usuarios pueden consultar su estado de cuenta introduciendo la clave catastral y realizar el pago electrónico o imprimir el recibo para acudir a bancos o tiendas de conveniencia.

$!El Ayuntamiento de Saltillo ha colocado a disposición diferentes plataformas digitales para agilizar los trámites.
El Ayuntamiento de Saltillo ha colocado a disposición diferentes plataformas digitales para agilizar los trámites. CORTESÍA

El Municipio también dispone de la página visor.saltillo.gob.mx, una plataforma interactiva con diversas capas de información donde se puede acceder al apartado de pago del predial.

Además, el trámite puede realizarse mediante el Chat Bot del Ayuntamiento en WhatsApp, al número 844-160-08-08, donde el usuario debe seleccionar la opción “Consulta de adeudo y pago predial” e ingresar la clave catastral y su nombre.

Álvarez Cuéllar recordó que quienes paguen el predial durante marzo obtendrán automáticamente un boleto para participar en la rifa de 50 premios de 10 mil pesos en efectivo cada uno.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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