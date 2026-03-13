Un cuarto de los pagos de predial en Saltillo ya se realizan en línea

En Saltillo, uno de cada cuatro pagos del impuesto predial se realiza ya por internet, de acuerdo con datos del Gobierno Municipal, que mantiene habilitadas diversas plataformas para facilitar el trámite a los contribuyentes.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que durante los primeros dos meses del año cerca del 25 por ciento de las operaciones de pago se efectuaron en línea, modalidad que ha ido ganando terreno entre la población.

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“Invitamos a la ciudadanía para que aproveche y, si aún no lo hace, pague su predial desde la comodidad de su casa aprovechando las diferentes opciones que se tienen. Les recordamos que en el mes de marzo se ofrece un 5 por ciento de descuento”, comentó.

Una de las alternativas es ingresar al portal saltillo.gob.mx, donde los usuarios pueden consultar su estado de cuenta introduciendo la clave catastral y realizar el pago electrónico o imprimir el recibo para acudir a bancos o tiendas de conveniencia.