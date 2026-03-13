Saltillo impulsa el deporte juvenil con torneo Interprepas 2026 de fútbol siete

Con la participación de 26 instituciones educativas y más de 250 estudiantes, el Ayuntamiento de Saltillo presentó oficialmente el torneo Interprepas 2026 de fútbol siete, una iniciativa que busca fomentar la actividad física, la convivencia y el trabajo en equipo entre jóvenes de nivel medio superior. La presentación del certamen fue encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, quienes estuvieron acompañados por representantes del sector educativo y autoridades municipales y estatales. TE PUEDE INTERESAR: Solicitan donadores de sangre y plaquetas para hijo de Óscar Pimentel, secretario de Gobierno de Coahuila

Durante su mensaje, el alcalde subrayó que el deporte representa una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social y promover hábitos positivos entre las nuevas generaciones. Señaló que, además de impulsar la disciplina, la práctica deportiva contribuye al desarrollo personal y fomenta valores como la colaboración y el respeto. El edil destacó que la administración municipal trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para ampliar las oportunidades de desarrollo dirigidas a la juventud y consolidar políticas públicas que fortalezcan el bienestar de la población. “En Saltillo estamos comprometidos con generar más espacios para que las y los jóvenes crezcan y se desarrollen en entornos positivos. El deporte es una de las mejores herramientas para lograrlo”, expresó.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que el torneo reunirá a preparatorias de distintos sistemas educativos de la ciudad y permitirá a los estudiantes convivir en un ambiente competitivo y formativo. Ramírez Espinoza agradeció el respaldo del gobierno municipal para impulsar programas orientados al desarrollo juvenil y reiteró el compromiso del instituto de continuar generando actividades que beneficien a este sector de la población. Entre las instituciones participantes se encuentran planteles como el Cobain, Conalep, Ateneo Fuente, Mariano Narváez, Instituto América, Instituto de Ciencias y Humanidades, IDEA, Universidad del Valle de México, Universidad Carolina, CETis 48, CBTis 97, Colegio San José, Cecytec, Cobac y el Centro de Estudios Forestales, entre otras. Durante el evento, Eduardo Garza Martínez reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por generar espacios que impulsen la convivencia entre estudiantes y promuevan su desarrollo integral.

El directivo exhortó a los participantes a aprovechar el torneo no solo como una competencia deportiva, sino también como una oportunidad para fortalecer la fraternidad entre jóvenes de diferentes instituciones. A la presentación también asistieron autoridades educativas y deportivas, entre ellas Antonio Cepeda Licón, la regidora Yajaira Margarita Briones Aguilar, el síndico José Roberto Gabriel Martínez Salinas, la subsecretaria de Educación Media Xanin García Posada y el director de Desarrollo Social municipal, Ernesto Siller Torres. Asimismo estuvieron presentes el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes; el director estatal del Conalep, Alfio Vega de la Peña; el coordinador general de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Hernández Barrera; y la directora del Cecyte en la entidad, Azucena Ramos Ramos. El torneo Interprepas 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos estudiantiles más importantes de la ciudad, al reunir a jóvenes de diferentes preparatorias en un espacio que busca fortalecer la convivencia, la sana competencia y el desarrollo integral de la juventud saltillense.

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