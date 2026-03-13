Saltillo impulsa el deporte juvenil con torneo Interprepas 2026 de fútbol siete

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Saltillo impulsa el deporte juvenil con torneo Interprepas 2026 de fútbol siete
    El alcalde Javier Díaz González encabezó la presentación del torneo Interprepas 2026 de fútbol siete, organizado por el Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, presentó el torneo en el que participarán 26 preparatorias y más de 250 estudiantes

Con la participación de 26 instituciones educativas y más de 250 estudiantes, el Ayuntamiento de Saltillo presentó oficialmente el torneo Interprepas 2026 de fútbol siete, una iniciativa que busca fomentar la actividad física, la convivencia y el trabajo en equipo entre jóvenes de nivel medio superior.

La presentación del certamen fue encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, quienes estuvieron acompañados por representantes del sector educativo y autoridades municipales y estatales.

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$!Autoridades municipales y educativas encabezaron la presentación del torneo Interprepas 2026 de fútbol siete, en el que participarán 26 preparatorias de Saltillo.
Autoridades municipales y educativas encabezaron la presentación del torneo Interprepas 2026 de fútbol siete, en el que participarán 26 preparatorias de Saltillo. CORTESÍA

Durante su mensaje, el alcalde subrayó que el deporte representa una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social y promover hábitos positivos entre las nuevas generaciones. Señaló que, además de impulsar la disciplina, la práctica deportiva contribuye al desarrollo personal y fomenta valores como la colaboración y el respeto.

El edil destacó que la administración municipal trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para ampliar las oportunidades de desarrollo dirigidas a la juventud y consolidar políticas públicas que fortalezcan el bienestar de la población.

“En Saltillo estamos comprometidos con generar más espacios para que las y los jóvenes crezcan y se desarrollen en entornos positivos. El deporte es una de las mejores herramientas para lograrlo”, expresó.

$!Más de 250 estudiantes de nivel medio superior competirán en el Interprepas 2026, iniciativa que busca promover la actividad física y la convivencia entre jóvenes de distintas instituciones educativas. ⚽
Más de 250 estudiantes de nivel medio superior competirán en el Interprepas 2026, iniciativa que busca promover la actividad física y la convivencia entre jóvenes de distintas instituciones educativas. ⚽ CORTESÍA

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que el torneo reunirá a preparatorias de distintos sistemas educativos de la ciudad y permitirá a los estudiantes convivir en un ambiente competitivo y formativo.

Ramírez Espinoza agradeció el respaldo del gobierno municipal para impulsar programas orientados al desarrollo juvenil y reiteró el compromiso del instituto de continuar generando actividades que beneficien a este sector de la población.

Entre las instituciones participantes se encuentran planteles como el Cobain, Conalep, Ateneo Fuente, Mariano Narváez, Instituto América, Instituto de Ciencias y Humanidades, IDEA, Universidad del Valle de México, Universidad Carolina, CETis 48, CBTis 97, Colegio San José, Cecytec, Cobac y el Centro de Estudios Forestales, entre otras.

Durante el evento, Eduardo Garza Martínez reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por generar espacios que impulsen la convivencia entre estudiantes y promuevan su desarrollo integral.

$!En el torneo Interprepas 2026 participarán 26 preparatorias de Saltillo y más de 250 estudiantes que competirán en encuentros de fútbol siete.
En el torneo Interprepas 2026 participarán 26 preparatorias de Saltillo y más de 250 estudiantes que competirán en encuentros de fútbol siete. CORTESÍA

El directivo exhortó a los participantes a aprovechar el torneo no solo como una competencia deportiva, sino también como una oportunidad para fortalecer la fraternidad entre jóvenes de diferentes instituciones.

A la presentación también asistieron autoridades educativas y deportivas, entre ellas Antonio Cepeda Licón, la regidora Yajaira Margarita Briones Aguilar, el síndico José Roberto Gabriel Martínez Salinas, la subsecretaria de Educación Media Xanin García Posada y el director de Desarrollo Social municipal, Ernesto Siller Torres.

Asimismo estuvieron presentes el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes; el director estatal del Conalep, Alfio Vega de la Peña; el coordinador general de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Hernández Barrera; y la directora del Cecyte en la entidad, Azucena Ramos Ramos.

El torneo Interprepas 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos estudiantiles más importantes de la ciudad, al reunir a jóvenes de diferentes preparatorias en un espacio que busca fortalecer la convivencia, la sana competencia y el desarrollo integral de la juventud saltillense.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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