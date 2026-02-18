Universidad Autónoma de Coahuila abre nivelación en inglés para docentes en activo sin título profesional

Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Universidad Autónoma de Coahuila abre nivelación en inglés para docentes en activo sin título profesional
    Juan Manuel Morales Santoyo y la docente Giselle Ortiz presentaron el programa de Nivelación en la Enseñanza del Idioma Inglés, dirigido a docentes en funciones sin título profesional. CORTESÍA

El Instituto de Lenguas Extranjeras de la UAdeC lanza nivelación 100 por ciento en línea para que maestros de inglés con experiencia obtengan el título de Licenciados en Enseñanza del Idioma Inglés

El Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) de la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha un programa de Nivelación en la Enseñanza del Idioma Inglés, dirigido a docentes en funciones que buscan obtener el grado de Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés y formalizar su trayectoria profesional.

En rueda de prensa, el coordinador del Instituto, Juan Manuel Morales Santoyo, acompañado por la docente Giselle Ortiz, detalló que el proyecto académico contempla un plan de estudios integrado por 18 materias centradas en metodología didáctica y pedagogía del idioma inglés, con el objetivo de fortalecer las competencias formativas de quienes ya se desempeñan frente a grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce ONU a Coahuila por su programa en materia de desaparición de personas

La modalidad será completamente en línea, a través de la plataforma Microsoft Teams, bajo un esquema asincrónico que permitirá a los participantes organizar su carga académica sin descuidar sus responsabilidades laborales.

PERFIL Y REQUISITOS

El programa está diseñado específicamente para maestros de inglés en activo que no cuentan con título profesional. Como requisitos indispensables, los aspirantes deberán presentar certificado de bachillerato, acreditar un nivel B2 de dominio del idioma y comprobar al menos cinco años de experiencia docente ininterrumpida.

Las asignaturas estarán enfocadas exclusivamente en el perfeccionamiento de estrategias didácticas. Cada semestre se cursarán en promedio cinco materias, con duración de cinco semanas cada una: cuatro dedicadas al desarrollo de contenidos y actividades académicas en línea, y una quinta semana destinada a la entrega y evaluación de proyectos integradores.

Durante cada módulo se contemplan sesiones virtuales con el docente al inicio, a la mitad y al cierre, con fines de acompañamiento académico y valoración del desempeño.

APERTURA EN MARZO DE 2026

La convocatoria abrirá en marzo de 2026. A diferencia de otros programas, no contempla examen de admisión. Los interesados deberán entregar un ensayo de motivos, cubrir el pago de inscripción y una cuota de 2 mil pesos por materia.

Para mayores informes, el ILE puso a disposición los teléfonos 844 688 45 70 y 844 136 00 33, así como su página oficial en Facebook. También se puede acudir directamente a sus instalaciones ubicadas en Calle 3 esquina con avenida 16, colonia Antigua Lourdes.

