Juan Manuel Morales asume como primer director del ILE en la Unidad Sureste de la UAdeC

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Juan Manuel Morales asume como primer director del ILE en la Unidad Sureste de la UAdeC
    El rector Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a Juan Manuel Morales Santoyo como primer director del Instituto de Lenguas Extranjeras de la Unidad Sureste. CORTESÍA

El rector de la UAdeC tomó protesta al primer director del Instituto de Lenguas Extranjeras; inauguran nuevo Centro de Cómputo con 25 equipos

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al M.C. Juan Manuel Morales Santoyo como primer director del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) de la Unidad Sureste, en una ceremonia que marcó un paso institucional para el fortalecimiento de la formación multilingüe en la máxima casa de estudios del estado.

El acto protocolario se desarrolló en el auditorio del plantel, con la presencia de la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; funcionarios de la administración central, directores de escuelas, facultades e institutos, así como docentes y estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC presenta libro sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con la investigación científica

LIDERAZGO ACADÉMICO Y TRABAJO EN UNIDAD

En su mensaje, el rector subrayó que Juan Manuel Morales encarna el perfil integral del académico universitario al conjugar docencia, investigación y compromiso institucional. Reconoció su trayectoria y liderazgo, particularmente por el respaldo que —dijo— le han expresado los estudiantes.

“Tu capacidad como director la reconocen los alumnos. Sigamos trabajando en equipo, en unidad, y poniendo a los jóvenes por encima de cualquier interés. Apostemos juntos a la construcción de una mejor Universidad”, expresó.

Pimentel Martínez agradeció también el acompañamiento de directores y funcionarios, al señalar que la cohesión institucional es un factor estratégico para consolidar programas académicos y fortalecer el proyecto universitario.

ALTA DEMANDA Y NUEVO CENTRO DE CÓMPUTO

Por su parte, Juan Manuel Morales Santoyo destacó que, en pocos años, el Instituto de Lenguas Extranjeras se ha consolidado como una unidad académica de alta demanda en los dos programas educativos que lo integran. Informó que para el semestre agosto-diciembre de 2026 se proyecta una matrícula superior a los 360 estudiantes.

$!Autoridades universitarias inauguraron el nuevo Centro de Cómputo del ILE, equipado con 25 computadoras para fortalecer la formación académica.
Autoridades universitarias inauguraron el nuevo Centro de Cómputo del ILE, equipado con 25 computadoras para fortalecer la formación académica. CORTESÍA

Subrayó que el proceso de elección reflejó un respaldo cercano al 95 por ciento a su proyecto de trabajo para los próximos tres años, lo que —afirmó— representa un compromiso no sólo con la comunidad del plantel, sino con la Universidad y con los padres de familia que confían en la formación académica de sus hijos.

Al concluir la ceremonia, autoridades universitarias inauguraron el nuevo Centro de Cómputo del Instituto, equipado con 25 computadoras, espacio destinado a fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación integral de la comunidad universitaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
NOMBRAMIENTOS

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: Infestada

4T: Infestada
true

Adán Augusto, ¿un paria dentro de Morena?
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
El Obispo de Saltillo alertó sobre fraudes con inteligencia artificial y llamó a fortalecer la identidad y la espiritualidad ante nuevas tendencias juveniles.

Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico.

Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Hyatt Hotels Corporation enfrentará una transición en su liderazgo tras la salida inmediata de Thomas Pritzker de la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein