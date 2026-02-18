Juan Manuel Morales asume como primer director del ILE en la Unidad Sureste de la UAdeC

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al M.C. Juan Manuel Morales Santoyo como primer director del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE) de la Unidad Sureste, en una ceremonia que marcó un paso institucional para el fortalecimiento de la formación multilingüe en la máxima casa de estudios del estado.

El acto protocolario se desarrolló en el auditorio del plantel, con la presencia de la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; funcionarios de la administración central, directores de escuelas, facultades e institutos, así como docentes y estudiantes.

LIDERAZGO ACADÉMICO Y TRABAJO EN UNIDAD

En su mensaje, el rector subrayó que Juan Manuel Morales encarna el perfil integral del académico universitario al conjugar docencia, investigación y compromiso institucional. Reconoció su trayectoria y liderazgo, particularmente por el respaldo que —dijo— le han expresado los estudiantes.

“Tu capacidad como director la reconocen los alumnos. Sigamos trabajando en equipo, en unidad, y poniendo a los jóvenes por encima de cualquier interés. Apostemos juntos a la construcción de una mejor Universidad”, expresó.

Pimentel Martínez agradeció también el acompañamiento de directores y funcionarios, al señalar que la cohesión institucional es un factor estratégico para consolidar programas académicos y fortalecer el proyecto universitario.

ALTA DEMANDA Y NUEVO CENTRO DE CÓMPUTO

Por su parte, Juan Manuel Morales Santoyo destacó que, en pocos años, el Instituto de Lenguas Extranjeras se ha consolidado como una unidad académica de alta demanda en los dos programas educativos que lo integran. Informó que para el semestre agosto-diciembre de 2026 se proyecta una matrícula superior a los 360 estudiantes.