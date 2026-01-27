Vacantes en enero: qué empleos se ofrecen y qué perfiles busca la industria en Saltillo

El arranque del año suele ser un período clave para quienes buscan empleo en Saltillo. Aunque enero comienza con ajustes tras el cierre de diciembre, centros de reclutamiento y organismos empresariales reportan movimiento constante, principalmente en vacantes operativas y técnicas ligadas al sector industrial de la Región Sureste de Coahuila.

En el centro de reclutamiento ubicado en la calle Victoria, cerca de la Alameda Zaragoza, donde confluyen ofertas de diversas empresas, diariamente acuden alrededor de 30 personas o más en busca de una oportunidad laboral, cifra que puede incrementarse dependiendo de los requerimientos de las plantas, explicó Jacob López, coordinador general de operaciones de un centro de reclutamiento que da servicio a varias empresas de la región.

Predominan vacantes operativas

De acuerdo con el reclutador, el perfil operativo es el más demandado en este inicio de año, impulsado principalmente por la industria automotriz. Entre las vacantes más frecuentes se encuentran operarios generales, auxiliares, montacarguistas y personal de almacén, siendo los operarios generales los puestos que más rápido se colocan.

En cuanto a los salarios, las opciones más comunes oscilan entre 340 y 400 pesos diarios, además de prestaciones que, en la mayoría de los casos, superan las establecidas por ley. López detalló que cerca del 90 por ciento de las empresas ofrece transporte al personal, un factor clave para facilitar la contratación, sobre todo de personas foráneas.

Precisamente, la presencia de trabajadores provenientes de otros estados es cada vez más notoria. Según el centro de reclutamiento, actualmente el porcentaje de personas foráneas que buscan empleo es mayor que el de solicitantes locales, especialmente en puestos operativos.

Enero, un mes de reactivación gradual

Aunque existe movimiento desde los primeros días del año, la activación más fuerte del empleo suele registrarse a partir de la segunda o tercera semana de enero, cuando muchas personas foráneas regresan a la ciudad y las empresas retoman por completo sus procesos de contratación.

Para quienes buscan empleo, la recomendación es acudir temprano, ya que las entrevistas y procesos de contratación se realizan principalmente entre 7:30 y 10:30 de la mañana, además de llevar documentación básica para agilizar los trámites.

La visión de la industria

Desde la perspectiva empresarial, el arranque de 2026 ha sido más complejo que en años anteriores. Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, señaló que el panorama actual contrasta con el inicio de 2024, cuando se registraron cerca de 10 mil vacantes en el estado.

“El cierre de 2025 y el inicio de 2026 han sido distintos; hay gente que se ha quedado sin trabajo y anuncios recientes, como los relacionados con General Motors, complican el escenario regional”, explicó. No obstante, aclaró que aún existen vacantes activas, incluso fuera del giro automotriz.

Reveles destacó que empresas con diversificación de productos, que atienden sectores como el aeroespacial, alimenticio o clientes automotrices distintos, han logrado mantener procesos de contratación, principalmente en áreas técnicas.

Técnicos, los perfiles más difíciles de cubrir

Coincidiendo con lo observado en los centros de reclutamiento, Canacintra identifica que los perfiles técnicos especializados son actualmente los más demandados y, al mismo tiempo, los más difíciles de cubrir. Técnicos en mecatrónica, electromecánica, electrónica o matricería tienen incluso mayor demanda que algunos perfiles de ingeniería.

“El avance tecnológico, el uso de robots, PLC y sistemas automatizados ha elevado los requerimientos, pero la oferta de técnicos especializados sigue siendo limitada”, explicó Reveles, quien añadió que muchas empresas han tenido que crear centros internos de capacitación para formar a su propio personal ante la falta de perfiles completamente preparados.

Primer trimestre, clave para el empleo

De acuerdo con Canacintra, el primer trimestre del año, especialmente febrero y marzo, suele ser uno de los periodos más activos en términos de colocación laboral, impulsado por la rotación natural y la planeación anual de las empresas.

Como recomendación final, el organismo empresarial subraya la importancia de que quienes buscan empleo apuesten por la capacitación continua, el dominio del inglés, y el conocimiento en normas de calidad, seguridad y medio ambiente, requisitos que hoy en día ya no son deseables, sino indispensables para ingresar y mantenerse en la industria.