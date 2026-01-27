SEDU alista piloto de preescolar de tiempo completo en Coahuila

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que la dependencia analiza la implementación de un programa piloto de jardines de niños de tiempo completo el cual podría iniciar a partir del próximo ciclo escolar.

El funcionario explicó que la propuesta se encuentra en fase de definición, en la que se revisan las implicaciones económicas y laborales, así como el beneficio que este modelo puede representar para las familias, especialmente para aquellas que enfrentan dificultades por los horarios reducidos del nivel preescolar.

En el mes de septiembre la dependencia identifico el horario como uno de los factores que han contribuidos los ultimos años a una disminución en la matricula de este nivel. De acuerdo con datos de la secretaría en el ciclo escolar 2024-2025 se registraron 116 mil 391 estudiantes, es decir, 12 mil 84 menos que el ciclo anterior. Esta es la cifra más baja de los últimos seis ciclos, incluso por debajo del periodo de pandemia.

Garza Fishburn señaló que la Secretaría de Educación mantiene una campaña activa de preinscripciones con el objetivo de incrementar la matrícula en preescolar con la meta de alcanzar alrededor de 25 mil nuevos alumnos preinscritos en este nivel para integrarse siguiente ciclo, como parte de un esfuerzo por fortalecer la educación inicial.

Destacó que el ingreso oportuno al preescolar contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales, académicas, de comunicación y motrices, lo que facilita un mejor tránsito de las y los estudiantes hacia la educación primaria.

Finalmente, reiteró el llamado a las familias con hijas e hijos en edad preescolar a realizar el proceso de preinscripción que estará vigente hasta el 6 de febrero, al considerar que este nivel educativo es clave para el desarrollo integral de la niñez.