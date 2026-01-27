SEDU alista piloto de preescolar de tiempo completo en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 enero 2026
    SEDU alista piloto de preescolar de tiempo completo en Coahuila
    El objetivo es apoyar a las familias afectadas por los horarios reducidos del nivel preescolar. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Educación estatal busca ampliar la matrícula en este nivel para el próximo ciclo escolar cuyo proceso de preinscripción se encuentra vigente.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que la dependencia analiza la implementación de un programa piloto de jardines de niños de tiempo completo el cual podría iniciar a partir del próximo ciclo escolar.

El funcionario explicó que la propuesta se encuentra en fase de definición, en la que se revisan las implicaciones económicas y laborales, así como el beneficio que este modelo puede representar para las familias, especialmente para aquellas que enfrentan dificultades por los horarios reducidos del nivel preescolar.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arranca preinscripción para Educación Inicial y Preescolar

En el mes de septiembre la dependencia identifico el horario como uno de los factores que han contribuidos los ultimos años a una disminución en la matricula de este nivel. De acuerdo con datos de la secretaría en el ciclo escolar 2024-2025 se registraron 116 mil 391 estudiantes, es decir, 12 mil 84 menos que el ciclo anterior. Esta es la cifra más baja de los últimos seis ciclos, incluso por debajo del periodo de pandemia.

Garza Fishburn señaló que la Secretaría de Educación mantiene una campaña activa de preinscripciones con el objetivo de incrementar la matrícula en preescolar con la meta de alcanzar alrededor de 25 mil nuevos alumnos preinscritos en este nivel para integrarse siguiente ciclo, como parte de un esfuerzo por fortalecer la educación inicial.

Destacó que el ingreso oportuno al preescolar contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales, académicas, de comunicación y motrices, lo que facilita un mejor tránsito de las y los estudiantes hacia la educación primaria.

Finalmente, reiteró el llamado a las familias con hijas e hijos en edad preescolar a realizar el proceso de preinscripción que estará vigente hasta el 6 de febrero, al considerar que este nivel educativo es clave para el desarrollo integral de la niñez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personas en situación de calle reciben resguardo y alimentos en refugios temporales de la región norte.

Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila
El mandatario estatal destacó que Coahuila es un estado con seguridad, Estado de Derecho y orden.

Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez
Los residuos representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los vecinos.

Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

La Ciudad Judicial fue anunciada en enero de 2023 y ya se encuentra lista para iniciar operaciones.

Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Larga cola

Larga cola
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?