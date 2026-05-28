¡Vamos a donar papel! Lanzan campaña de reciclaje con causa en Saltillo para apoyar a perros y gatos rescatados

Las asociaciones Corazón Patitas y Prodebida AC pondrán en marcha una nueva campaña de reciclaje con causa en Saltillo, con el objetivo de recaudar recursos para la alimentación de perros y gatos rescatados, además de reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario.

La actividad arrancará el próximo 1 de junio y se mantendrá hasta el 31 de julio en el Parque Venustiano Carranza, ubicado sobre Calzada Antonio Narro, en la colonia Landín.