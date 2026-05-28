¡Vamos a donar papel! Lanzan campaña de reciclaje con causa en Saltillo para apoyar a perros y gatos rescatados

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    ¡Vamos a donar papel! Lanzan campaña de reciclaje con causa en Saltillo para apoyar a perros y gatos rescatados
    La campaña de acopio instalada en el Parque Venustiano Carranza recibirá únicamente papel para apoyar a perros y gatos rescatados. REDES SOCIALES

Asociaciones animalistas instalarán un centro de acopio en el Parque Venustiano Carranza; únicamente recibirán papel para reciclaje

Las asociaciones Corazón Patitas y Prodebida AC pondrán en marcha una nueva campaña de reciclaje con causa en Saltillo, con el objetivo de recaudar recursos para la alimentación de perros y gatos rescatados, además de reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario.

La actividad arrancará el próximo 1 de junio y se mantendrá hasta el 31 de julio en el Parque Venustiano Carranza, ubicado sobre Calzada Antonio Narro, en la colonia Landín.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/difunden-atropellamiento-intencional-de-perrita-en-lomas-de-lourdes-saltillo-DC20991673

De acuerdo con la convocatoria difundida por ambas organizaciones, el centro de acopio recibirá únicamente papel para reciclaje, entre ellos cuadernos, libros, revistas, catálogos y archivo muerto.

Las asociaciones informaron que el horario de recepción será de 8:00 a 18:00 horas y pusieron a disposición el número 844 334 3287 para brindar más información sobre la campaña.

$!La campaña tiene doble impacto: reducir los desechos que llegan al relleno sanitario, ayudar a las y los rescatistas a continuar con su labor.
La campaña tiene doble impacto: reducir los desechos que llegan al relleno sanitario, ayudar a las y los rescatistas a continuar con su labor. REDES SOCIALES

Además de promover el reciclaje, las organizaciones aprovecharon para reiterar el llamado a la esterilización de mascotas y animales en situación de calle, al señalar que esta medida ayudaría a disminuir el abandono de crías y la sobrepoblación animal en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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