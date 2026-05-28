¡Vamos a donar papel! Lanzan campaña de reciclaje con causa en Saltillo para apoyar a perros y gatos rescatados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Asociaciones animalistas instalarán un centro de acopio en el Parque Venustiano Carranza; únicamente recibirán papel para reciclaje
Las asociaciones Corazón Patitas y Prodebida AC pondrán en marcha una nueva campaña de reciclaje con causa en Saltillo, con el objetivo de recaudar recursos para la alimentación de perros y gatos rescatados, además de reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario.
La actividad arrancará el próximo 1 de junio y se mantendrá hasta el 31 de julio en el Parque Venustiano Carranza, ubicado sobre Calzada Antonio Narro, en la colonia Landín.
De acuerdo con la convocatoria difundida por ambas organizaciones, el centro de acopio recibirá únicamente papel para reciclaje, entre ellos cuadernos, libros, revistas, catálogos y archivo muerto.
Las asociaciones informaron que el horario de recepción será de 8:00 a 18:00 horas y pusieron a disposición el número 844 334 3287 para brindar más información sobre la campaña.
Además de promover el reciclaje, las organizaciones aprovecharon para reiterar el llamado a la esterilización de mascotas y animales en situación de calle, al señalar que esta medida ayudaría a disminuir el abandono de crías y la sobrepoblación animal en la ciudad.