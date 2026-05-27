Difunden atropellamiento intencional de perrita en Lomas de Lourdes, Saltillo

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    Difunden atropellamiento intencional de perrita en Lomas de Lourdes, Saltillo
    En redes sociales fueron compartidas capturas de cámaras de seguridad en secuencia relacionadas con los hechos denunciados. REDES SOCIALES
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    En redes sociales fueron compartidas capturas de cámaras de seguridad en secuencia relacionadas con los hechos denunciados. REDES SOCIALES
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    En redes sociales fueron compartidas capturas de cámaras de seguridad en secuencia relacionadas con los hechos denunciados. REDES SOCIALES
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    En redes sociales fueron compartidas capturas de cámaras de seguridad en secuencia relacionadas con los hechos denunciados. REDES SOCIALES
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    En redes sociales fueron compartidas capturas de cámaras de seguridad en secuencia relacionadas con los hechos denunciados. REDES SOCIALES
    Difunden atropellamiento intencional de perrita en Lomas de Lourdes, Saltillo
    En redes sociales fueron compartidas capturas de cámaras de seguridad en secuencia relacionadas con los hechos denunciados. REDES SOCIALES
    Difunden atropellamiento intencional de perrita en Lomas de Lourdes, Saltillo
    En redes sociales fueron compartidas capturas de cámaras de seguridad en secuencia relacionadas con los hechos denunciados. REDES SOCIALES

Publicaciones en redes sociales señalan a un trabajador de una empresa local y denuncian amenazas contra rescatistas de animales en Saltillo

Publicaciones difundidas en redes sociales denunciaron un caso de crueldad animal ocurrido en la colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo, donde una perrita geriátrica llamada “Negrita” habría sido atropellada de manera intencional en al menos dos ocasiones.

Las denuncias fueron compartidas por colectivos y activistas animalistas, entre ellos la página OncoPets Saltillo, Dignidad Animal y la abogada Rosario Lomas, quienes difundieron fotografías, videos y capturas de cámaras de seguridad sobre los hechos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tras-horas-de-busqueda-logran-sedar-y-capturar-a-oso-negro-tras-varios-avistamientos-BD20989329

De acuerdo con las publicaciones, la perrita forma parte de una manada de animales abandonados en el sector y es cuidada por Margarita Mendoza y su familia, quienes, según señalan, durante años han alimentado, vacunado, esterilizado y dado en adopción a perros de la zona.

En los reportes difundidos se acusa a vecinos del sector de presuntamente hostigar a los animales y a las personas que los resguardan. Además, se aseguró que existe una denuncia previa entre ambas partes relacionada con esta situación.

$!Activistas y rescatistas difundieron imágenes de “Negrita”, una perrita geriátrica que habría sido atropellada en la colonia Lomas de Lourdes.
Activistas y rescatistas difundieron imágenes de “Negrita”, una perrita geriátrica que habría sido atropellada en la colonia Lomas de Lourdes. REDES SOCIALES

Las publicaciones sostienen que el pasado 25 de mayo, alrededor de las 18:00 horas, un conductor a bordo de un vehículo con logotipos de la empresa MOBINSA habría atropellado nuevamente a la perrita. También se afirmó que, tras el incidente, acudió un grupo de personas al domicilio donde permanecen los animales.

Según las denuncias compartidas en redes, familiares de la rescatista solicitaron apoyo de elementos policiacos; sin embargo, señalaron que no hubo intervención inmediata en el conflicto. Posteriormente, indicaron que buscaron apoyo de activistas y representantes legales relacionados con la defensa animal.

$!Publicaciones difundidas por colectivos animalistas pidieron la intervención de autoridades estatales ante el caso de maltrato animal.
Publicaciones difundidas por colectivos animalistas pidieron la intervención de autoridades estatales ante el caso de maltrato animal. REDES SOCIALES

La publicación atribuida a Rosario Lomas señala que los hechos podrían encuadrarse en conductas sancionadas por el Código Penal de Coahuila y el Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes para el Municipio de Saltillo. No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una resolución oficial del caso.

Activistas indicaron que este miércoles acudirían ante la Fiscalía para dar seguimiento a las denuncias y solicitar medidas relacionadas con la protección de los animales involucrados.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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