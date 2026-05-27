Difunden atropellamiento intencional de perrita en Lomas de Lourdes, Saltillo

Publicaciones difundidas en redes sociales denunciaron un caso de crueldad animal ocurrido en la colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo, donde una perrita geriátrica llamada “Negrita” habría sido atropellada de manera intencional en al menos dos ocasiones. Las denuncias fueron compartidas por colectivos y activistas animalistas, entre ellos la página OncoPets Saltillo, Dignidad Animal y la abogada Rosario Lomas, quienes difundieron fotografías, videos y capturas de cámaras de seguridad sobre los hechos.

De acuerdo con las publicaciones, la perrita forma parte de una manada de animales abandonados en el sector y es cuidada por Margarita Mendoza y su familia, quienes, según señalan, durante años han alimentado, vacunado, esterilizado y dado en adopción a perros de la zona. En los reportes difundidos se acusa a vecinos del sector de presuntamente hostigar a los animales y a las personas que los resguardan. Además, se aseguró que existe una denuncia previa entre ambas partes relacionada con esta situación.

Las publicaciones sostienen que el pasado 25 de mayo, alrededor de las 18:00 horas, un conductor a bordo de un vehículo con logotipos de la empresa MOBINSA habría atropellado nuevamente a la perrita. También se afirmó que, tras el incidente, acudió un grupo de personas al domicilio donde permanecen los animales. Según las denuncias compartidas en redes, familiares de la rescatista solicitaron apoyo de elementos policiacos; sin embargo, señalaron que no hubo intervención inmediata en el conflicto. Posteriormente, indicaron que buscaron apoyo de activistas y representantes legales relacionados con la defensa animal.

La publicación atribuida a Rosario Lomas señala que los hechos podrían encuadrarse en conductas sancionadas por el Código Penal de Coahuila y el Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes para el Municipio de Saltillo. No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una resolución oficial del caso. Activistas indicaron que este miércoles acudirían ante la Fiscalía para dar seguimiento a las denuncias y solicitar medidas relacionadas con la protección de los animales involucrados.

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