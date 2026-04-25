Van por un Saltillo más limpio: despliega Municipio brigadas en Bellavista, Urdiñola y Zona Centro

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las labores de mejoramiento urbano en diversos sectores de la ciudad mediante nuevas intervenciones del programa “Aquí Andamos”, estrategia con la que se busca conservar espacios públicos limpios, funcionales y seguros para la población. Uno de los puntos atendidos fue el Parque Lineal de la colonia Bellavista, donde brigadas municipales realizaron una jornada integral de limpieza y rehabilitación en áreas verdes, andadores y zonas recreativas, con el propósito de devolverle mejores condiciones a uno de los sitios de convivencia más utilizados por las familias del sector.

Las cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo retiro de basura acumulada, desmonte de maleza, poda preventiva de árboles, saneamiento general de jardines y limpieza profunda en distintos puntos del parque, acciones enfocadas en dignificar el entorno y fortalecer el uso comunitario del espacio.

El alcalde Javier Díaz González señaló que mantener en buen estado plazas, parques y áreas comunes forma parte del trabajo cotidiano de su administración, al considerar que estos lugares representan puntos esenciales para la recreación, el deporte y la integración social. Añadió que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene una agenda permanente de rescate de espacios públicos para que los distintos sectores de Saltillo cuenten con sitios más ordenados, seguros y agradables. De forma paralela, personal del Ayuntamiento intervino en el fraccionamiento Urdiñola con trabajos de desazolve en el canal pluvial ubicado sobre la calle Pedro de Aguirre y su cruce con General Manuel Pérez Treviño, a fin de prevenir acumulación de agua y reducir riesgos durante la temporada de lluvias. A estas acciones se sumó el retiro de anuncios y publicidad colocada de manera irregular en infraestructura urbana y vía pública, particularmente en la Zona Centro, la Alameda Zaragoza y en importantes vialidades como Venustiano Carranza, Jesús Valdés Sánchez, Paseo de la Reforma y Francisco Coss, entre otras.

Asimismo, el Municipio continúa con la plantación de encino siempre verde en distintos espacios de la plaza Coahuila, como parte del plan de reforestación urbana que pretende mejorar la cobertura vegetal y aportar mayor sombra en el primer cuadro de la ciudad. Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar necesidades relacionadas con servicios públicos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08 para atención directa.

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