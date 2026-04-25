Últimos días para integrarse a la Policía de Saltillo; cierra convocatoria el 30 de abril

Con el objetivo de seguir ampliando el estado de fuerza y mantener los estándares de seguridad que distinguen a Saltillo a nivel nacional, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó un último llamado a hombres y mujeres interesados en incorporarse a la segunda generación 2026 de la Academia de Policía Municipal. La directora de la Academia, Diana Olivia Estrada Hernández, informó que será el próximo 30 de abril cuando concluya oficialmente la recepción de documentos, por lo que exhortó a los aspirantes a no esperar hasta el último momento para iniciar el proceso de inscripción.

Destacó que formar parte de la Policía Municipal representa ingresar a una de las corporaciones con mayores niveles de confianza y efectividad en México, resultado que, afirmó, obedece al trabajo constante en capacitación, disciplina y cercanía con la ciudadanía. Estrada Hernández señaló que por instrucción del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Garza Félix, la seguridad pública continúa siendo el eje prioritario del gobierno municipal, motivo por el cual se mantiene una estrategia permanente de profesionalización y reclutamiento de nuevos elementos. Indicó que la formación dentro de la Academia contempla un sistema de internamiento de seis meses, periodo en el que los cadetes reciben preparación integral tanto en el plano operativo como en el humano, bajo un modelo centrado en la proximidad social, la coordinación interinstitucional y la atención ciudadana. La funcionaria recordó que quienes no alcancen a entregar su papelería antes del cierre de esta convocatoria deberán esperar para ser considerados dentro de la primera generación del año 2027.

Como antecedente del fortalecimiento policial, durante 2025 se integraron 100 nuevos oficiales a la corporación municipal, de los cuales 51 fueron mujeres y 49 hombres, reforzando así la presencia operativa de la Policía Preventiva en distintos sectores de la ciudad. Las y los interesados aún pueden solicitar información sobre requisitos, documentación y filtros de ingreso mediante el teléfono 844-402-09-71 o a través de WhatsApp en el número 844 100 9434, directamente con personal de la Academia de Policía de Saltillo.

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