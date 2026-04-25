Últimos días para integrarse a la Policía de Saltillo; cierra convocatoria el 30 de abril

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Últimos días para integrarse a la Policía de Saltillo; cierra convocatoria el 30 de abril
    La Academia de Policía de Saltillo cerrará el próximo 30 de abril el registro para aspirantes que busquen integrarse a la segunda generación de cadetes correspondiente a 2026. CORTESÍA

El Municipio apuesta a seguir fortaleciendo una corporación que figura entre las mejor evaluadas del país

Con el objetivo de seguir ampliando el estado de fuerza y mantener los estándares de seguridad que distinguen a Saltillo a nivel nacional, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó un último llamado a hombres y mujeres interesados en incorporarse a la segunda generación 2026 de la Academia de Policía Municipal.

La directora de la Academia, Diana Olivia Estrada Hernández, informó que será el próximo 30 de abril cuando concluya oficialmente la recepción de documentos, por lo que exhortó a los aspirantes a no esperar hasta el último momento para iniciar el proceso de inscripción.

$!El municipio busca continuar fortaleciendo el estado de fuerza de la Policía Preventiva mediante un esquema de formación de seis meses con enfoque de proximidad social.
El municipio busca continuar fortaleciendo el estado de fuerza de la Policía Preventiva mediante un esquema de formación de seis meses con enfoque de proximidad social. CORTESÍA
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Destacó que formar parte de la Policía Municipal representa ingresar a una de las corporaciones con mayores niveles de confianza y efectividad en México, resultado que, afirmó, obedece al trabajo constante en capacitación, disciplina y cercanía con la ciudadanía.

Estrada Hernández señaló que por instrucción del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Garza Félix, la seguridad pública continúa siendo el eje prioritario del gobierno municipal, motivo por el cual se mantiene una estrategia permanente de profesionalización y reclutamiento de nuevos elementos.

Indicó que la formación dentro de la Academia contempla un sistema de internamiento de seis meses, periodo en el que los cadetes reciben preparación integral tanto en el plano operativo como en el humano, bajo un modelo centrado en la proximidad social, la coordinación interinstitucional y la atención ciudadana.

La funcionaria recordó que quienes no alcancen a entregar su papelería antes del cierre de esta convocatoria deberán esperar para ser considerados dentro de la primera generación del año 2027.

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$!Autoridades municipales llamaron a hombres y mujeres interesados en seguridad pública a presentar su documentación antes de que concluya el actual proceso de reclutamiento.
Autoridades municipales llamaron a hombres y mujeres interesados en seguridad pública a presentar su documentación antes de que concluya el actual proceso de reclutamiento. cortesía

Como antecedente del fortalecimiento policial, durante 2025 se integraron 100 nuevos oficiales a la corporación municipal, de los cuales 51 fueron mujeres y 49 hombres, reforzando así la presencia operativa de la Policía Preventiva en distintos sectores de la ciudad.

Las y los interesados aún pueden solicitar información sobre requisitos, documentación y filtros de ingreso mediante el teléfono 844-402-09-71 o a través de WhatsApp en el número 844 100 9434, directamente con personal de la Academia de Policía de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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