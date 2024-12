Vecino del sur de Saltillo reporta ruido excesivo de perros; dice que no hay autoridad que se pueda hacer cargo

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Durante el día el ruido es soportable, pero por la noche ya no. Llego de mi trabajo a las 3:30 horas y para las 5 ya estoy despierto porque empiezan a ladrar, a aullar, y luego a las 7, luego a las 12, y así están”, comentó José Saucedo.

Aunque el vecino asegura que los perros no están siendo mal cuidados, ha notado que sus dueños no los sacan a pasear, lo que podría explicar su comportamiento ruidoso y su exceso de energía.

“Nunca los ves en la calle, no los sacan a correr ni nada de eso. Lo que sí veo es que los sacan a cortar el pelo. Sí los cuidan, pero no los sacan a correr, y el ruido que hacen es insoportable”, explicó.

José Saucedo añadió que la situación ha afectado la salud de su familia, principalmente por la pérdida de sueño y la alteración de la paz en su hogar. A pesar de sus intentos por reportar la situación, asegura que no ha encontrado ninguna autoridad que lo atienda.

“Marqué a Policía Ambiental y no contestan. Me dieron un número de presidencia, pero la línea que marqué está fuera de servicio. También me pasaron el teléfono 073, pero no contestan”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Por qué fallamos siempre con los propósitos de Año Nuevo?

En cuanto a la vecina dueña de los perros, José Saucedo mencionó que, aunque han intentado hablar con ella, no ha habido ningún cambio, y sospecha que esto se debe al puesto de trabajo de su esposo.

“No hizo caso, y supongo que es porque el señor trabaja en la Fiscalía. Ya le busqué por todos lados y nadie hace caso”, concluyó.