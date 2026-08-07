Vecinos denuncian presunto maltrato animal en colonia Zapalinamé de Saltillo

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    Vecinos denuncian presunto maltrato animal en colonia Zapalinamé de Saltillo
    Vecinos de la colonia Zapalinamé difundieron en redes sociales un reporte por presunto maltrato animal y solicitaron la intervención de las autoridades. ARCHIVO

Ciudadanos alertaron en redes sociales sobre supuestas agresiones contra perros y gatos y pidieron la intervención de la Policía Ambiental y autoridades municipales.

Vecinos de la colonia Zapalinamé, en Saltillo, alertaron a través de redes sociales sobre un presunto caso de maltrato animal y solicitaron la intervención de las autoridades para verificar las condiciones en las que se encontrarían varias mascotas.

La denuncia fue difundida en grupos locales de Facebook como “Que todo Saltillo se entere” y “Adopta perritos Saltillo”, donde usuarios compartieron publicaciones y mensajes en los que señalan a un habitante de la zona por supuestas agresiones físicas contra animales.

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De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrirían en una propiedad ubicada en la planta baja de un condominio sobre la calle Sierra de la Encantada.

Los vecinos aseguran que han escuchado de manera constante golpes, cintarazos y lamentos de animales provenientes del inmueble, situación que generó preocupación por el estado de las mascotas que se encontrarían en el lugar.

En los mensajes compartidos en redes sociales también se señala que no sería la primera ocasión en que presuntamente se registran agresiones contra animales en ese sitio, pues usuarios mencionaron antecedentes relacionados con perros y gatos.

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Ante estos señalamientos, ciudadanos hicieron un llamado a la Policía Ambiental y a las dependencias municipales encargadas de la protección animal para que acudan al domicilio, realicen una inspección y determinen si existe alguna situación de maltrato.

La denuncia se suma a otros llamados ciudadanos relacionados con posibles casos de maltrato animal en Saltillo, donde usuarios han recurrido a las redes sociales para solicitar la intervención de las autoridades.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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