Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales

A pesar de que la venta de pirotecnia está prohibida en el estado de Coahuila, estos productos continúan ofertándose en la capital a través de redes sociales, principalmente en grupos de venta donde se comercializan artículos diversos.

Entre las ofertas detectadas se encuentran paquetes de cañones tipo R-15, diseñados para generar fuertes estruendos, con precios aproximados de 380 pesos, así como paquetes conocidos como guadalupanos que se venden hasta en 500 pesos.

También se anuncian combinaciones de luces y artefactos explosivos desde 400 pesos, que incluyen luces de bengala, cebollitas y dispositivos de estallido como el Hulk, el R-15 y las llamadas palomas explosivas.

Aunque plataformas como Facebook eliminan o restringen la publicación de este tipo de productos, los vendedores han optado por omitir palabras clave relacionadas con pirotecnia para evitar que el algoritmo detecte y retire las publicaciones. En su lugar, utilizan descripciones ambiguas, imágenes y únicamente el signo de pesos, además de ofrecer envío a domicilio como parte del servicio.

Protección Civil ha informado que mantiene operativos en mercados sobre ruedas y trabaja de manera coordinada con la Policía Cibernética para rastrear la venta ilegal de estos artefactos en línea.

Sin embargo, de cara a las celebraciones de fin de año, este tipo de publicaciones continúan apareciendo con mayor frecuencia en redes sociales.