Videomapping, Presea Saltillo y concierto de Filippa Giordano cerrarán festejos por el 449 aniversario de la ciudad

Entre estas destacó la proyección de un videomapping sobre la Catedral de Santiago, que iniciará este 22 de julio y continuará los días 23 y 24. El espectáculo tiene una duración de 15 minutos y será proyectado cada hora durante la noche.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a la población a participar en las actividades con las que concluirán los festejos por el 449 aniversario de la ciudad, como parte del Festival Internacional de las Artes (FINA).

El programa continuará el 24 de julio con la ceremonia de entrega de la Presea Saltillo, con la presencia del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, en la que serán reconocidos el empresario Luis Arizpe Jiménez, en la categoría En Vida; el Colegio San José, como Institución; y, de manera póstuma, Carlos de la Peña.

Esa misma noche se realizarán las tradicionales mañanitas a la ciudad en el Mirador, acompañadas de pirotecnia, mariachi y la partida del pastel conmemorativo.

Posteriormente, las actividades continuarán con un acto protocolario en la Iglesia del Ojo de Agua y una callejoneada por la calle Hidalgo hasta la Plaza Nueva Tlaxcala, donde se llevará a cabo una guardia de honor.

Los festejos concluirán el 25 de julio con el concierto de la cantante Filippa Giordano, programado como el evento de cierre del Festival Internacional de las Artes.

Según el alcalde, una vez concluidas las celebraciones de este año, iniciará la organización de las actividades conmemorativas por el 450 aniversario de la fundación de Saltillo.

Asimismo, recordó que el año pasado las actividades registraron una alta asistencia, por lo que confió en que nuevamente las familias acudan a disfrutar de los eventos programados.