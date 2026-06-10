Videovigilancia permite captura de cinco responsables de diversos delitos en Saltillo
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La investigación se realizó con registros del Centro de Control y Comando (C2)
La coordinación entre los sistemas de videovigilancia y los agrupamientos especializados de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana derivó en la detención de cinco personas presuntamente involucradas en distintos hechos delictivos registrados en diversos sectores de la ciudad.
Uno de los casos ocurrió en un establecimiento Six ubicado en la colonia Morelos, donde un hombre ingresó al negocio y presuntamente amenazó a la encargada para posteriormente encerrarla en un cuarto de servicio. Aprovechando la situación, sustrajo diversa mercancía y escapó del lugar.
Tras analizar las imágenes captadas por las cámaras del comercio y complementar la investigación con registros del Centro de Control y Comando (C2) y cámaras particulares cercanas, elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto lograron reconstruir la ruta de escape del sospechoso.
Las labores de seguimiento permitieron identificar a César Armando “N”, de 35 años, quien durante su recorrido intentó evadir a las autoridades cambiándose de ropa. Al momento de su detención, se le aseguró un cuchillo y una réplica de arma de fuego.
En un hecho distinto, la corporación atendió el reporte de un robo cometido en una tienda Seven localizada sobre el bulevar Mirasierra. De acuerdo con las grabaciones de seguridad, un individuo ingresó al establecimiento, intimidó a la cajera con un arma blanca y se apoderó del dinero de la caja antes de huir.
Con base en las características físicas obtenidas a través de las cámaras, policías municipales desplegaron recorridos de vigilancia en el sector, logrando ubicar y detener a Jonathan Alfonso “N”, de 29 años, señalado como probable responsable.
Por otra parte, monitoristas del C2 detectaron en tiempo real a dos hombres que intentaban forzar la ventana de una vivienda en la Zona Centro. Luego de varios intentos fallidos, los sujetos se alejaron del lugar, pero continuaron bajo observación de las cámaras.
La información fue canalizada de inmediato a los elementos preventivos asignados al sector, quienes interceptaron y detuvieron a Noé Antonio “N” y Ángel Rolando “N”.
Asimismo, un cuarto incidente fue frustrado gracias a la vigilancia permanente del sistema de monitoreo urbano. Operadores del C2 observaron a un hombre intentando abrir una camioneta estacionada en calles de la colonia Guayulera.
La alerta permitió una rápida movilización de la Policía Municipal, que logró asegurar en el sitio a Eduardo “N”, evitando que se consumara el probable delito.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que estos resultados son producto de la coordinación entre sus áreas operativas y de inteligencia, así como del uso de herramientas tecnológicas para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención de delitos en la ciudad.