Vinculan a proceso a Aniceto “N” por tentativa de feminicidio en la colonia Universidad Pueblo

Un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Aniceto “N”, dentro de la causa penal 0407/2026, al considerar que existen datos de prueba suficientes que permiten presumir su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa. La audiencia se llevó a cabo la tarde del martes y, como resultado, el juzgador determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso se deriva de una agresión ocurrida el pasado 2 de junio en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo. De acuerdo con las investigaciones iniciales, la víctima, identificada como Nora Alicia, de 38 años, acudió al domicilio de Aniceto “N”, de 64 años, para llevar al hijo que ambos tienen en común. Según las indagatorias, en el lugar se registró una discusión que derivó en una agresión con arma de fuego, resultando lesionada la mujer por un disparo. Tras los hechos, el presunto agresor abandonó el lugar, mientras que la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica. Informes médicos señalaron que Nora Alicia recibió un impacto de bala que rozó su abdomen. A pesar de la gravedad del ataque la lesión no puso en riesgo su vida.

Fuentes internas del hospital reportaron que, para el viernes 5 de junio, la paciente presentaba una mejoría significativa, encontrándose ya en piso y con capacidad de caminar. Aniceto “N” fue detenido el mismo día de la agresión. Posteriormente, el 4 de junio, la Fiscalía General del Estado informó su puesta a disposición de la autoridad judicial y, un día después, fue imputado formalmente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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