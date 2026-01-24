Viento propaga incendio y devora tejabanes en colonia de Saltillo

Varios tejabanes quedaron reducidos a cenizas la tarde de este sábado, luego de que se originara un incendio en una de las viviendas y las ráfagas de viento provocaran que las llamas se propagaran a dos predios más en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio de Saltillo.

El siniestro ocurrió en unos terrenos irregulares sobre la calle Julieta Pérez. Según el relato de los vecinos, tras escuchar gritos, salieron de sus casas y observaron a los residentes de los tejabanes huir para ponerse a salvo. Provistos de mangueras y cubetas con agua, los colonos intentaron sofocar el fuego por su cuenta mientras solicitaban el apoyo de los bomberos a través del sistema de emergencias 911.

TE PUEDE INTERESAR: Muere trailero en encontronazo sobre la carretera Torreón-Saltillo