Viento propaga incendio y devora tejabanes en colonia de Saltillo

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Viento propaga incendio y devora tejabanes en colonia de Saltillo
    Los tejabanes quedaron reducidos a escombros tras la rápida propagación del fuego por el viento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las fuertes ráfagas de viento registradas este sábado facilitaron que las llamas se extendieran rápidamente a tres predios

Varios tejabanes quedaron reducidos a cenizas la tarde de este sábado, luego de que se originara un incendio en una de las viviendas y las ráfagas de viento provocaran que las llamas se propagaran a dos predios más en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio de Saltillo.

El siniestro ocurrió en unos terrenos irregulares sobre la calle Julieta Pérez. Según el relato de los vecinos, tras escuchar gritos, salieron de sus casas y observaron a los residentes de los tejabanes huir para ponerse a salvo. Provistos de mangueras y cubetas con agua, los colonos intentaron sofocar el fuego por su cuenta mientras solicitaban el apoyo de los bomberos a través del sistema de emergencias 911.

$!Elementos de bomberos trabajaron durante horas en la remoción de basura y láminas para evitar que el fuego se reavivara.
Elementos de bomberos trabajaron durante horas en la remoción de basura y láminas para evitar que el fuego se reavivara. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las condiciones climáticas fueron un factor determinante, ya que el viento en contra facilitó que el fuego se extendiera rápidamente por las estructuras construidas con madera y cartón. A su llegada, los elementos del cuerpo de bomberos combatieron el incendio y realizaron labores de remoción de escombros y láminas para enfriar la zona, descartando así cualquier riesgo de reignición que pudiera afectar a las casas aledañas.

$!Vecinos de la colonia intentaron contener las llamas con cubetas antes del arribo de los cuerpos de auxilio.
Vecinos de la colonia intentaron contener las llamas con cubetas antes del arribo de los cuerpos de auxilio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los vulcanos laboraron durante varias horas para liquidar el fuego por completo, señalando que la acumulación de basura y ropa, sumada a un probable cortocircuito, pudieron ser las causas que originaron el siniestro.

