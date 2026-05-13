Vinculan a proceso a presunto huachicolero en Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Vinculan a proceso a presunto huachicolero en Parras
    Un juez de Control determinó vincular a proceso al imputado y dictó prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones complementarias por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo. ESPECIAL

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria mientras el imputado permanece bajo prisión preventiva

Un hombre identificado como Jeison “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, luego de ser detenido en el municipio de Parras, Coahuila, durante un operativo derivado de recorridos de vigilancia en la zona rural.

De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron en el ejido Piedra Blanca, donde elementos de la Policía Civil de Coahuila detectaron un tractocamión con semirremolque oculto entre el monte. Durante la inspección, los agentes observaron que de la unidad salía una manguera conectada directamente a una toma clandestina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rina-entre-alumnas-deja-a-estudiante-lesionada-en-secundaria-de-saltillo-video-MC20669467

La presencia del vehículo y el sistema improvisado para la extracción de combustible generó una movilización en el área. Al percatarse de la presencia policiaca, el conductor intentó escapar del lugar, lo que derivó en una persecución por caminos del sector.

Minutos después, las autoridades lograron interceptar y detener a Jeison “N”, quien fue señalado como probable responsable de operar la unidad utilizada presuntamente para la extracción ilegal de hidrocarburo.

Durante el aseguramiento, los agentes localizaron un tractocamión con semirremolque que se encontraba cargado aproximadamente al 50 por ciento de su capacidad con diésel. Además, fueron decomisadas una motobomba y dos mangueras hidráulicas utilizadas presuntamente para sustraer el combustible.

Tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente por delitos relacionados con hidrocarburos.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control durante la audiencia inicial. Tras analizar los elementos expuestos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones complementarias, para las cuales se fijó un plazo de tres meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Vinculación A Proceso

Localizaciones


Parras de la Fuente

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manifestación morenista contra Maru Campos

Manifestación morenista contra Maru Campos
true

Un martes cualquiera en la relación México-EU
true

POLITICÓN: Pide Attolini protección ante hostigamientos; ¿temor fundado o estrategia electoral en Coahuila?
Autoridades de Salud informaron que más de 30 mil personas en Coahuila han sido beneficiadas con esquemas de atención médica gratuita y telemedicina implementados en distintos puntos del estado.

Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila
El precio del jitomate saladette aumentó 121.1 por ciento anual en abril, según datos del INEGI.

Saltillo: aprieta a restauranteros incremento a jitomate y otros insumos
Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada.

Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
Sheinbaum negó que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

México y EU rechazan que la CIA tuviera un papel letal en un operativo en México
Misiles de diferentes tipos se exhiben en un desfile militar en Teherán. Nuevas evaluaciones de inteligencia estiman que Irán conserva aproximadamente el 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra.

Irán conserva importantes capacidades en materia de misiles, según inteligencia de EU