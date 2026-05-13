Vinculan a proceso a presunto huachicolero en Parras

De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron en el ejido Piedra Blanca, donde elementos de la Policía Civil de Coahuila detectaron un tractocamión con semirremolque oculto entre el monte. Durante la inspección, los agentes observaron que de la unidad salía una manguera conectada directamente a una toma clandestina.

Un hombre identificado como Jeison “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, luego de ser detenido en el municipio de Parras , Coahuila, durante un operativo derivado de recorridos de vigilancia en la zona rural.

La presencia del vehículo y el sistema improvisado para la extracción de combustible generó una movilización en el área. Al percatarse de la presencia policiaca, el conductor intentó escapar del lugar, lo que derivó en una persecución por caminos del sector.

Minutos después, las autoridades lograron interceptar y detener a Jeison “N”, quien fue señalado como probable responsable de operar la unidad utilizada presuntamente para la extracción ilegal de hidrocarburo.

Durante el aseguramiento, los agentes localizaron un tractocamión con semirremolque que se encontraba cargado aproximadamente al 50 por ciento de su capacidad con diésel. Además, fueron decomisadas una motobomba y dos mangueras hidráulicas utilizadas presuntamente para sustraer el combustible.

Tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente por delitos relacionados con hidrocarburos.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control durante la audiencia inicial. Tras analizar los elementos expuestos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones complementarias, para las cuales se fijó un plazo de tres meses.