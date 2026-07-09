Vinos D’Guadiana se integra a la Ruta Vinos &amp; Dinos con un nuevo ícono turístico en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- La Ruta Vinos & Dinos continúa fortaleciéndose como uno de los principales atractivos turísticos de Coahuila con la incorporación de Vinos D’Guadiana, donde autoridades estatales y municipales encabezaron la develación de un nuevo ícono que busca impulsar el turismo y el desarrollo económico de la región sureste del estado.

Durante el evento, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que este nuevo punto representa un paso más en la consolidación de la Ruta Vinos & Dinos, una iniciativa que promueve la riqueza natural, gastronómica, paleontológica y vitivinícola de Coahuila.

El alcalde reconoció el trabajo de Lupita Mandujano y Armando Guadiana por hacer realidad este proyecto, que contribuye a posicionar a la región como un destino turístico de referencia a nivel nacional.

La incorporación de Vinos D’Guadiana amplía la oferta de experiencias para visitantes y amantes del enoturismo, al integrarse a un recorrido que combina viñedos, gastronomía, paisajes naturales y el legado paleontológico que caracteriza a esta zona del estado. Autoridades participantes coincidieron en que este tipo de proyectos fortalecen la identidad turística de Coahuila y generan nuevas oportunidades para el desarrollo económico local, al atraer visitantes interesados en conocer la cultura del vino y los atractivos de la región.

La Ruta Vinos & Dinos se ha consolidado como una de las experiencias turísticas más representativas del estado, reuniendo casas vinícolas, restaurantes, espacios naturales y sitios de interés que permiten descubrir la historia, tradición y riqueza de la Región Sureste.

Con la integración de Vinos D’Guadiana, el recorrido suma un nuevo atractivo que busca seguir posicionando a Coahuila como un destino que combina naturaleza, gastronomía, vino y patrimonio en una experiencia única para visitantes locales, nacionales e internacionales.

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