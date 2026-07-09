Vinos D’Guadiana se integra a la Ruta Vinos & Dinos con un nuevo ícono turístico en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Vinos D’Guadiana se integra a la Ruta Vinos &amp; Dinos con un nuevo ícono turístico en Arteaga
    La familia Guadiana recibió el reconocimiento de autoridades por impulsar un proyecto que fortalece el turismo en Coahuila. FOTOS: CORTESÍA

Fortalece Coahuila la oferta de enoturismo y el desarrollo económico regional

ARTEAGA, COAH.- La Ruta Vinos & Dinos continúa fortaleciéndose como uno de los principales atractivos turísticos de Coahuila con la incorporación de Vinos D’Guadiana, donde autoridades estatales y municipales encabezaron la develación de un nuevo ícono que busca impulsar el turismo y el desarrollo económico de la región sureste del estado.

$!Autoridades estatales y municipales encabezaron la develación del nuevo ícono turístico de Vinos D’Guadiana en Arteaga.
Autoridades estatales y municipales encabezaron la develación del nuevo ícono turístico de Vinos D’Guadiana en Arteaga.

Durante el evento, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que este nuevo punto representa un paso más en la consolidación de la Ruta Vinos & Dinos, una iniciativa que promueve la riqueza natural, gastronómica, paleontológica y vitivinícola de Coahuila.

El alcalde reconoció el trabajo de Lupita Mandujano y Armando Guadiana por hacer realidad este proyecto, que contribuye a posicionar a la región como un destino turístico de referencia a nivel nacional.

$!Lupita Mandujano
Lupita Mandujano

La incorporación de Vinos D’Guadiana amplía la oferta de experiencias para visitantes y amantes del enoturismo, al integrarse a un recorrido que combina viñedos, gastronomía, paisajes naturales y el legado paleontológico que caracteriza a esta zona del estado.

Autoridades participantes coincidieron en que este tipo de proyectos fortalecen la identidad turística de Coahuila y generan nuevas oportunidades para el desarrollo económico local, al atraer visitantes interesados en conocer la cultura del vino y los atractivos de la región.

$!Armando Guadiana
Armando Guadiana

La Ruta Vinos & Dinos se ha consolidado como una de las experiencias turísticas más representativas del estado, reuniendo casas vinícolas, restaurantes, espacios naturales y sitios de interés que permiten descubrir la historia, tradición y riqueza de la Región Sureste.

Con la integración de Vinos D’Guadiana, el recorrido suma un nuevo atractivo que busca seguir posicionando a Coahuila como un destino que combina naturaleza, gastronomía, vino y patrimonio en una experiencia única para visitantes locales, nacionales e internacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
vinos

Localizaciones


Arteaga

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un juez de control determinó que existen elementos para vincular a proceso a la exalcaldesa de Múzquiz por una segunda causa penal.

Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva
México mantiene fortalezas importantes, como su amplia red de proveedores, costos competitivos y una sólida integración con la industria estadounidense.

¿Se viene una tormenta automotriz para México? Cuatro señales a considerar
Vecinos de mentiras

Vecinos de mentiras
true

Libertad o brazalete electrónico pedirá defensa para Tania Flores
true

Más áreas naturales protegidas para Saltillo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en la zona del ejido San Isidro tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego contra trabajadores estadounidenses.

Piedras Negras: despliegan operativo por reporte de disparos en el río Bravo
El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es señalado en un análisis de registros aeronáuticos por los movimientos de una aeronave Learjet 60XR propiedad del sindicato, con 95 operaciones identificadas durante seis meses.

Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato
Con el resultado, la serie quedó empatada y se definirá este 9 de julio en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos deja escapar la ventaja y Durango iguala la serie en el Madero