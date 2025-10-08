Violencia familiar, el delito que más preocupa a Coahuila

Saltillo
/ 8 octubre 2025
    Violencia familiar, el delito que más preocupa a Coahuila
    Ricardo Becerra Barraza destacó la importancia de la justicia terapéutica en la atención de víctimas de violencia familiar. FOTO: VANGUARDIA/DAVID GUILLÉN

Durante el XX aniversario de CEMASC, especialistas llamaron a fortalecer la justicia terapéutica como alternativa de reparación emocional

Durante las actividades conmemorativas del XX Aniversario del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias (CEMASC), se destacó que la violencia familiar es actualmente el delito más frecuente en los órganos judiciales de la entidad.

En la conferencia magistral, el juez de control de Nuevo León, Ricardo Becerra Barraza, señaló que este escenario evidencia la necesidad de fortalecer la justicia terapéutica, un modelo que busca no solo sancionar, sino también reparar daños emocionales y conductuales.

“No se trata de quitar la cicatriz, sino de vivir con ella y poder seguir adelante”, explicó el especialista.

Actualmente, el Poder Judicial de Coahuila aplica un enfoque multidisciplinario en áreas como la familiar y la penal adolescente, y la implementación de la justicia terapéutica se encuentra en vías de consolidación mediante un proyecto en desarrollo.

Becerra Barraza enfatizó que la violencia familiar afecta principalmente a parejas, pero también involucra a hijos, padres, abuelos y hermanos. Además, resaltó que la justicia terapéutica no busca cambiar el pasado, sino mejorar el entorno y promover la reparación del daño.

“Hay que trabajar, buscar mecanismos alternativos y soluciones de controversias”, indicó, destacando que muchas veces las víctimas no buscan compensación económica, sino apoyo emocional.

Añadió que los abogados pueden actuar como facilitadores, acompañando a las personas en la reparación y rehabilitación, a través de programas de justicia familiar restaurativa o tratamiento de adicciones.

El especialista hizo un llamado a la sociedad y a los operadores judiciales a adoptar estos enfoques para favorecer la reintegración y el bienestar de quienes han sufrido algún delito, subrayando que la justicia terapéutica es también una forma de retribuir a la comunidad.

Justicia
Terapia
Violencia Intrafamiliar

Saltillo

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

