Volaris abre ruta Saltillo-Guadalajara; dará impulso al Aeropuerto Plan de Guadalupe

La apertura del vuelo Saltillo–Guadalajara, disponible en la plataforma de Volaris a partir del 22 de junio, representa más que una nueva ruta nacional: abre para los viajeros de la región una vía de conexión internacional con ventajas operativas frente a otras opciones aéreas del norte del país, particularmente al enlazarse con uno de los aeropuertos con mayor diversidad de destinos fuera de México.

Sin anuncio oficial hasta el momento, la disponibilidad de boletos en el sistema de Volaris confirma la operación de esta ruta, que posiciona a Guadalajara como un punto estratégico para quienes buscan conexiones internacionales más directas y funcionales desde Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Colesterol y triglicéridos: el riesgo invisible que amenaza la salud del corazón

GUADALAJARA, UNA ALTERNATIVA INTERNACIONAL CON VENTAJAS

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara se ha consolidado como uno de los principales nodos aéreos del país, al concentrar rutas internacionales que, en varios casos, no cuentan con la misma frecuencia, facilidad de conexión o esquema directo desde Monterrey, o bien implican escalas adicionales.

A través de Guadalajara, los pasajeros que salen desde Saltillo pueden acceder de manera más conveniente a destinos internacionales como:

Madrid, España, una de las principales puertas de entrada a Europa, con conexiones a múltiples ciudades del continente desde una sola terminal.

Bogotá, Colombia, clave para Sudamérica, con enlaces hacia diversos países del Cono Sur y Centroamérica.

Lima, Perú, punto estratégico de conexión hacia Chile, Argentina y Brasil.

San José, Costa Rica, una opción directa hacia Centroamérica, con menor saturación operativa que otros aeropuertos.

Los Ángeles, Estados Unidos, con alta frecuencia de vuelos y amplias conexiones hacia Asia y otras ciudades estadounidenses.

Estos trayectos representan una alternativa real para viajeros de negocios, turismo o visitas familiares, al permitir conexiones internacionales desde un solo aeropuerto, sin necesidad de traslados entre terminales.

Precios aproximados de vuelos ida y vuelta desde Guadalajara (GDL)

Madrid, España

Entre aproximadamente $12,500 y $14,500 MXN para vuelos ida y vuelta, con escalas o directos según fechas.

Los Ángeles, Estados Unidos

En tarifas económicas típicas, los vuelos redondos pueden estar alrededor de $4,003–$7,387 MXN

San José, Costa Rica

Vuelos ida y vuelta desde alrededor de $4,342–$7,117 MXN según fechas y disponibilidad.

Bogotá, Colombia

Vuelos redondos desde Guadalajara suelen oscilar comúnmente entre $5,359 y $6,069 MXN

Lima, Perú

Precios típicos redondos se ubican generalmente entre $7,441 y $10,340 MXN