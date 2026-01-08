Volcadura de tráiler en Los Chorros paraliza la circulación varias horas; operador queda ileso

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Volcadura de tráiler en Los Chorros paraliza la circulación varias horas; operador queda ileso
    El tractocamión blanco volcó sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 231+700, derramando su carga en ambos sentidos de circulación. FOTO: CORTESÍA

El derrame de la carga del tractocamión provocó bloqueo parcial en ambos sentidos de la carretera, generando tráfico y riesgo para otros vehículos

La madrugada de este jueves, personal de la Policía Municipal de Arteaga atendió un accidente vial en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 231+700, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

Alrededor de las 3:50 horas, las corporaciones de seguridad se movilizaron al tramo carretero, en el sentido de Puerto México a Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Se le revienta la llanta a tráiler y sale del camino; conductor queda herido en Ramos Arizpe

$!Caminos y Puentes Federales (Capufe) colaboró con la Guardia Nacional en el resguardo del área y la limpieza de la carretera.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) colaboró con la Guardia Nacional en el resguardo del área y la limpieza de la carretera. FOTO: CORTESÍA

Al llegar al lugar, se encontró un tractocamión blanco volcado sobre la cinta asfáltica, con la carga derramada en ambos sentidos de circulación. La situación representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona, generando complicaciones en el flujo vehicular.

$!La carga derramada del tractocamión bloqueó parcialmente ambos sentidos de la carretera, generando tráfico y complicaciones en la circulación.
La carga derramada del tractocamión bloqueó parcialmente ambos sentidos de la carretera, generando tráfico y complicaciones en la circulación. FOTO: CORTESÍA

Personal de la Guardia Nacional acudió al sitio, tomó conocimiento del accidente y se hizo cargo del abanderamiento, con apoyo de la Policía Municipal de Arteaga.

$!La Guardia Nacional y la Policía Municipal de Arteaga se movilizaron para controlar la zona y evitar riesgos a los automovilistas.
La Guardia Nacional y la Policía Municipal de Arteaga se movilizaron para controlar la zona y evitar riesgos a los automovilistas. FOTO: CORTESÍA

Las labores de atención, resguardo y control del área quedaron a cargo de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe). El operador del tractocamión fue valorado y no presentó lesiones de consideración; permaneció en el lugar del accidente mientras contactaba a su empresa y a la aseguradora.

Temas


accidentes viales
Carreteras
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo