Volcadura de tráiler en Los Chorros paraliza la circulación varias horas; operador queda ileso

La madrugada de este jueves, personal de la Policía Municipal de Arteaga atendió un accidente vial en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 231+700, en el municipio de Arteaga, Coahuila.

Alrededor de las 3:50 horas, las corporaciones de seguridad se movilizaron al tramo carretero, en el sentido de Puerto México a Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Se le revienta la llanta a tráiler y sale del camino; conductor queda herido en Ramos Arizpe