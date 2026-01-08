Volcadura de tráiler en Los Chorros paraliza la circulación varias horas; operador queda ileso
El derrame de la carga del tractocamión provocó bloqueo parcial en ambos sentidos de la carretera, generando tráfico y riesgo para otros vehículos
La madrugada de este jueves, personal de la Policía Municipal de Arteaga atendió un accidente vial en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 231+700, en el municipio de Arteaga, Coahuila.
Alrededor de las 3:50 horas, las corporaciones de seguridad se movilizaron al tramo carretero, en el sentido de Puerto México a Saltillo.
Al llegar al lugar, se encontró un tractocamión blanco volcado sobre la cinta asfáltica, con la carga derramada en ambos sentidos de circulación. La situación representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona, generando complicaciones en el flujo vehicular.
Personal de la Guardia Nacional acudió al sitio, tomó conocimiento del accidente y se hizo cargo del abanderamiento, con apoyo de la Policía Municipal de Arteaga.
Las labores de atención, resguardo y control del área quedaron a cargo de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe). El operador del tractocamión fue valorado y no presentó lesiones de consideración; permaneció en el lugar del accidente mientras contactaba a su empresa y a la aseguradora.